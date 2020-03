Japonezii au ajuns la concluzia ca "Olimpiada e blestemata"

Ziare.

''Mai intai a fost anularea Olimpiadelor din anul 1940, apoi boicotul masiv inregistrat la Olimpiada de la Moscova din 1980. Este o problema care se intampla la un ciclu de 40 de ani, este Olimpiada blestemata, asta este situatia'', a spus Taro Aso, potrivit Reuters.Japonia a castigat, in 1940, dreptul de a organiza atat JO de vara, la Tokyo, cat si JO de iarna, la Sapporo, dar ambele au fost anulate ca urmare a izbucnirii celui de-Al Doilea Razboi Mondial.In prezent, tot mai multe voci din lumea sportului au inceput sa se pronunte pentru amanarea sau anularea Olimpiadei de vara de la Tokyo pe motivul raspandirii coronavirusului, desi Comitetul International Olimpic si Comitetul de organizare a JO 2020 sustin ca nu se impune o astfel de decizie.Forul olimpic mondial, care a organizat miercuri o teleconferinta cu responsabilii comitetelor olimpice nationale, a repetat marti angajamentul sau de a organiza Olimpiada din capitala Japoniei in perioada 24 iulie-9 august, indemnandu-i pe sportivi sa isi continue pregatirile, in ciuda cresterii speculatiilor referitoare la impactul virusului asupra Jocurilor.