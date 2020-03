Japonia ramane ferma in privinta organizarii Jocurilor Olimpice

Ziare.

com

Abe si guvernul sau sunt hotarati ca pregatirile pentru Jocuri sa mearga inainte, desi in lume numeroase evenimente sportive au fost amanate sau anulate. Speculatiile despre amanarea Jocurilor, programate sa inceapa in luna iulie, s-au accentuat dupa ce presedintele american Donald Trump a estimat ca organizatorii ar trebui sa ia in considerare amanarea cu un an a Olimpiadei.Abe l-a sunat vineri pe Trump si l-a informat despre eforturile pe care le face Japonia pentru desfasurarea JO 2020 conform planului. Trump a scris ulterior pe Twitter ca instalatiile olimpice sunt "magnifice". Aceste afirmatii ar putea sa nu fie suficiente pentru a-i linisti pe sponsori, care sunt tot mai ingrijorati de impactul pandemiei de coronavirus asupra competitiei.Torta olimpica urmeaza sa ajunga in Japonia, in prefectura Fukushima, peste mai putin de doua saptamani. Grecia a decis deja sa suspende stafeta tortei olimpice de pe teritoriul sau."Vom depasi raspandirea infectiei si vom gazdui fara probleme Jocurile Olimpice, asa cum este planuit", a declarat Abe intr-o conferinta de presa la Tokyo. El a adaugat ca nu a discutat deloc cu Trump despre amanarea sau anularea Jocurilor.Abe a spus ca Japonia colaboreaza strans cu Comitetul International Olimpic (CIO), care va avea ultimul cuvant in legatura cu desfasurarea Jocurilor, si cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).El a mentionat ca Japonia are o rata a infectarii destul de mica si nu a inregistrat o explozie a cazurilor, precum Coreea de Sud, China, Italia sau Iran.Japonia a ajuns sambata la 1.443 de cazuri de infectare cu coronavirus, 28 de persoane pierzandu-si viata.