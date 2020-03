Jocurile Olimpice de la Tokyo, ca si amanate

Ziare.

Dick Pound, membru in Comitetul Olimpic International, a facut anuntul luni seara, potrivit USA Today "Pe baza informatiilor pe care le detine Comitetul Olimpic International s-a decis amanarea Jocurilor Olimpice", a spus acesta."Nu s-a decis pentru cand, insa stiu ca Olimpiada nu va incepe pe 24 iulie", a continuat oficialul canadian.Jocurile Olimpice se vor desfasura, cel mai probabil, in 2021.24 iulie - 9 august e perioada in care ar fi trebuit sa se desfasoare Jocurile Olimpice de vara din 2020.I.G.