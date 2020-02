Jocurile Olimpice de la Tokyo se vad si in Romania

Ziare.

"De mai bine de jumatate de veac, Jocurile Olimpice sunt difuzate de Televiziunea Romana. In perioada 24 iulie - 9 august, sute de ore de competitii sportive de la Tokyo 2020 se vor transmite pe posturile Televiziunii Romane. Telespectatorii vor fi conectati in timp real cu performantele sportivilor romani si vor afla informatii la cald urmarind materialele pregatite de jurnalistii TVR prezenti la Tokyo. Pe langa transmisiunile directe, pasionatii competitiilor sportive vor putea urmari programe speciale dedicate evenimentului, atat la TV, cat si online", se arata intr-un comunicat remis de TVR.Este pentru a doua oara cand capitala Japoniei, Tokyo, gazduieste Jocurile Olimpice de vara, primele fiind desfasurate aici in 1964.Jocurile Olimpice Tokyo 2020 vor include 339 de evenimente din 33 de sporturi diferite, insumand 50 de discipline.Pe langa cele 5 noi sporturi introduse in competitie la Tokyo (karate, skateboarding, escalada sportiva, surfing si baseball/softball), vor mai fi inca 15 evenimente ale sporturilor existente - inclusiv baschet 3X3, freestyle BMX si Madison cycling - precum si noi evenimente comune mai multor sporturi."Echipa Olimpica a Romaniei - Team Romania - va fi prezenta la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 cu cei mai buni sportivi. Calificarile sunt in plina desfasurare, iar pana acum, se stie ca Romania va participa la 11 discipline sportive, inclusiv doua sporturi de echipa - fotbal si baschet 3x3 fete.Printre sportivii calificati cu mari sanse la medalii se numara Laura Coman (canotaj), Alina Vuc (lupte), Robert Glinta (inot) si Marian Dragulescu (gimnastica). Echipa de tenis de masa va incerca sa rescrie istoria. In Team Romania urmeaza sa intre Ana Maria Popescu (Branza) (scrima) - medaliata cu aur si argint olimpic, aflata la cea de-a 5-a participare si Simona Halep - sportiva care a declarat ca anul 2020 este pentru ea anul medaliei olimpice. Simona Halep are mari sanse sa fie si protdrapel la Tokyo.Un alt punct de atractie pentru telespectatori va fi reprezentat de meciurile pe care le va sustine Nationala Olimpica de Fotbal U21 a Romaniei, calificata dupa 56 de ani la competitia olimpica, in urma evolutiei sale la EURO 2019", se mai arata in comunicatul TVR.La cel mai mare eveniment sportiv al planetei, programat in perioada 24 iulie - 9 august 2020, participa peste 11.000 de sportivi.