Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi amanate - presa. Reactia presedintelui CIO UPDATE

UPDATE: Dupa ultimele speculatii, presedintele Comitetului International Olimpic, CIO, germanul Thomas Bach a oferit o declaratie printr-un comunicat de presa: "Ca si voi, suntem extrem de ingrijorati despre urmarile pe care pandemia de COVID-19 le are asupra vietilor oamenilor. Viata este deasupra tuturor celorlalte lucruri, inclusiv a organizarii Jocurilor. Comitetul Olimpic International vrea sa fie parte a solutiei. Principiul pe care ni l-am stabilit este ca toti cei implicati sa fie sanatosi. Vrem sa contribuim la oprirea raspandirii virusului. Vreau sa va asigur ca vom tine cont de toate astea in luare tuturor deciziilor legate de Jocurile Olimpice de la Toyko 2020".

JO 2020 de la Tokyo ar fi urmat sa aiba loc intre 24 iulie si 9 august, dar in ultima perioada mai multe federatii au cerut public amanarea acestora, din cauza acestei pandemii atat de periculoase, de coronavirus, care a dus deja la peste 13.000 de morti in toata lumea.Pana acum, oficialii din Japonia si cei ai CIO s-au tinut tare pe pozitie, insa duminica publicatia spaniola AS a anuntat faptul ca s-a ajuns la o decizie radicala, amanarea Jocurilor.O decizie oficiala, cu anuntarea noii date de desfasurare va avea loc in urmatoarele doua saptamani.Stirea vine dupa ce tot duminica, tot presa din Spania anuntase suspendarea acestor Jocuri.Jocurile de la Tokyo ar fi fost a 5-a editie pentru Marian Dragulescu , marele gimanst roman, care a anuntat tot azi ca ia in calcul o retragere definitiva din sport, in cazul unei amanari a Olimpiadei: