Jocurile Olimpice, in pericol chiar si in 2021

"Nu cred ca cineva poate spune daca pandemia va fi controlata sau nu pana in iulie 2021, dar am decis sa amanam Jocurile pentru un an, asa ca tot ceea ce putem face este sa muncim din greu pentru a ne pregati pana atunci", a declarat Toshiro Muto, directorul executiv al Tokyo-2020, cu ocazia unei conferinte de presa.Acesta a dezvaluit ca saptamana viitoare va avea loc o sedinta in cadrul careia presedintele comitetului, Yoshiro Mori, si presedintele comisiei de coordonare a CIO pentru JO de la Tokyo, John Coates (care va participa de la distanta, in actuala stare de alerta din capitala nipona), vor analiza revizuirea proiectului.Una dintre problemele cele mai presante este verificarea disponibilitatii facilitatilor care urmau sa fie utilizate in aceasta vara la Jocuri si care in multe cazuri aveau deja planificate alte activitati si contracte pentru 2021."Scopul nostru este sa folosim aceleasi facilitati. Solicitam proprietarilor si companiilor care le gestioneaza sa ne lase sa o facem in 2021", a mai spus Muto, adaugand ca obiectivul de baza al comitetului de organizare il reprezinta mentinerea contractelor deja semnate, inclusiv participarea voluntarilor carora li se va cere "sa indeplineaca aceleasi sarcini anul viitor" in functie insa de disponibilitatea acestora.Intrebat ce se va intampla daca coronavirusul nu va fi controlat pana in iulie 2021, Muto a mentionat ca, in fata acestei situatii imprevizibile, "in loc sa ne gandim la planuri alternative, trebuie sa ne concentram pe utilizarea tehnologiei pe care o avem si sa lucram impreuna pentru a gasi un medicament si a depasi aceasta criza".Toshior Muto a mai subliniat ca Tokyo 2020 va actiona astfel incat pandemia sa aiba "un impact minim" asupra organizarii Jocurilor, oficialii japonezi continuand sa monitorizeze evolutia situatiei, sub avizul expertilor in boli infectioase, care au facut parte din personalul comitetului de organizare dupa izbucnirea epidemiei in China.