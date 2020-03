Jocurile Olimpice au fost amanate. Doar in timpul Razboaielor Mondiale competitia a fost anulata

Ziare.

com

Dupa saptamani intregi in care au exclus aceasta varianta, niponii au ajuns la concluzia ca nu mai pot organiza competitia sportiva.Conform The Guardian , premierul Shinzo Abe a declarat ca "amanarea este inevitabila" din cauza pandemiei de coronavirus."Am propus amanarea pentru un an, iar presedintele CIO, Thomas Bach, a fost de acord suta la suta", a spus Abe, citat de BBC Jocurile Olimpice vor avea loc astfel in 2021, dar datele nu au fost inca stabilite.Niponii au luat aceasta decizie si sub presiunea unor tari precum Canada si Australia, care au anuntat ca nu-si trimit sportivii la Tokio de teama sa nu-i expuna.Japonia a investit pana acum 18 miliarde de dolari pentru a organiza Jocurile Olimpice. Din cate se pare, Japonia va pierde 4.5 miliarde de dolari pentru ca nu mai poate organiza Jocurile Olimpice in acest an.Jocurile Olimpice nu au fost niciodata amanate, ci doar anulate, in 1916, 1940 si 1944, in perioada celor doua Razboaie Mondiale.C.S.