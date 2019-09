Lumea sportului, in stare de soc: Un sportiv de top a murit subit la doar 24 de ani. Vezi reactia lui Marius Vizer

Ziare.

Federatia de Judo din SUA a anuntat "moartea neasteptata" a sportivului cotat cu mari sanse la castigarea unei medalii la Olimpiada de anul viitor.Nascut in Massachusetts, Jack Hatton a castigat doua evenimente Pan American Open in 2017 si a atins runda secunda la Campionatele Mondiale din ultimii trei ani."Lumea judo-ului este socata si profund intristata de trecerea in nefiinta a lui Jack Hatton. A fost unul dintre cei mai importanti judoka americani si nu va fi uitat", se arata intr-un comunicat al Federatiei Internationale de Judo.De altfel, si presedintele Federatiei Internationale de Judo, Marius Vizer, a reactionat dupa moartea lui Jack Hatton"Sunt profund emotionat de moartea subita a a lui Jack Hatton. In numele IJF, transmit sincere condoleante familiei si prietenilor lui Jack", a scris Marius Vizer pe pagina sa de Twitter.Cauza decesului n-a fost dezvaluita.I.G.