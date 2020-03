Masura disperata pregatita la Jocurile Olimpice din cauza coronavirusului: Cum arata acum viata in Japonia

Ziare.

com

Jocurile Olimpice sunt programate intre 24 iulie si 9 august, dar tot mai multe voci se intreaba daca vor mai avea loc, in conditiile in care numeroase evenimente sportive au fost afectate de epidemia de coronavirus.Pentru moment, Comitetul Olimpic International exclude aceasta varianta, dar se pregateste deja un plan B."Acum ne confruntam cu o situatie dificila in legatura cu posibilitatea de a anula, amana sau redimensiona evenimentele sportive", a declarat un oficial din comitetul de organizare pentru Global News Acesta a mentionat ca mutarea Olimpiadei de la Tokio intr-un alt oras ar fi "o catastrofa". Tocmai de aceea, doar anumite discipline ar putea avea de suferit.Japonia a investit 26 de miliarde de dolari in organizarea Jocurilor Olimpice, iar eventualele probleme ar reprezenta o mare lovitura incasata de aceasta tara.In Japonia s-au inregistrat pana acum 252 de cazuri de coronavirus, iar 6 persoane au murit. Probleme mult mai mari sunt in tara vecina, Coreea de Sud, care are la aceasta ora 3.736 de cazuri si 20 de morti. Iar in China situatia este si mai grava, cu 2.870 de persoane decedate.In orice caz, precautia este cuvantul de baza in acest moment in Japonia. Multe evenimente sportive au fost anulate, iar cele care s-au desfasurat au facut-o in cadru restrans.Scolile au fost de asemenea inchise, in timp ce institutiile guvernamentale le-au transmis angajatilor fie sa lucreze de acasa, fie in ture separate in asa fel incat daca se imbolnaveste cineva dintr-un grup, celalalt grup sa nu fie afectat.Reporterul Global News a ajuns in Japonia in urma cu o saptamana si remarca faptul ca doar o persoana din zece purta masca de protectie pe fata. Acum, numarul celor care poarta a ajuns la 9 din 10!De asemenea, gara Shinjuku, folosita in trecut de 1.2 milioane de persoane zilnic, este acum aproape pustie.C.S.