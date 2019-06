O noua medalie pentru Romania la Jocurile Europene de la Minsk

Ziare.

Incze, vicecampioana europeana anul acesta la Bucuresti si medaliata cu argint la Europenele Under-23 de la Novi Sad, tot in acesta an, de fiecare data la cat. 65 kg, trecuse joi, in optimi, de Mariana Cherdivara (Rep. Moldova), in sferturi a invins-o pe turcoaica Asli Tugcu, dar a pierdut semifinala cu azera Elmira Gambarova, ajungand sa dispute meciul pentru bronz.Tot vineri, Maria Alexandra Cioclea a fost invinsa in recalificarile cat. 50 kg de Miglena Seliska (Bulgaria).La cat. 60 kg, greco-romane, Razvan Arnaut a trecut in optimi de estonianul Helary Magisalu, a pierdut in sferturi la ungurul Erik Torba si va evolua sambata in recalificari, contra suedezului Ardit Fazljija.Bilantul Romaniei pana acum este de doua medalii de aur, doua de argint si cinci de bronz. Aurul a fost castigat de Laura Georgeta Coman, in proba de pusca aer comprimat 10 m, si de Catalin Chirila si Victor Mihalachi, la canoe-2 pe 1.000 m. Medaliile de argint au fost cucerite de Dacian Barna si Andreea Bogati in proba de perechi mixte din concursul de gimnastica aerobica, respectiv perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs la tenis de masa - dublu mixt. Medaliile de bronz au fost obtinute la sambo, prin Daniela Poroineanu (cat. 56 kg), Anda Mihaela Valvoi (cat. 64 kg) si Alina-Petronela Paunescu (cat. +80 kg), la gimnastica aerobica - grup (Gabriel Bocser, Mihai Alin Popa, Dacian Nicolae Barna, Dorin Marian Brotei si Andreea Bogati) si la lupte, prin Kriszta Incze (cat. 62 kg).Echipa feminina de tenis de masa a Romanei va evolua sambata in finala, pentru medaliile de aur.Romania participa cu 123 de sportivi la Jocurile Europene de la Minsk, programate intre 21 si 30 iunie. Reprezentantii Romaniei vor concura la toate cele 15 sporturi si discipline sportive din program: atletism, baschet 3x3, badminton, box, ciclism, fotbal pe plaja, gimnastica - artistica, aerobica si ritmica, judo, kaiac-canoe, lupte - feminin, libere si greco-romane, sambo, tenis de masa, tir sportiv si tir cu arcul.Rezultatele obtinute la atletism, badminton, ciclism, judo, karate, tenis de masa, tir cu acul si tir sportiv conteaza pentru calificarea la Jocurile Olimpice - Tokyo 2020.