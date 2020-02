O sportiva de legenda si-a anuntat retragerea

Ziare.

com

Susovitina, care va implini 45 de ani cu aproximativ o luna inaintea startului JO 2020, si-a facut debutul in competitiile olimpice la Barcelona , in 1992, si este un miracol permanent intr-o disciplina dominata de adolescenti-minune."Iubesc gimnastica si mi-am spus: de ce sa nu ma antrenez si sa concurez cat timp inca mai pot?", a declarat sportiva intr-un interviu acordat AFP la Taskent, capitala Uzbekistanului, adaugand: "Daca m-as opri, cred ca as regreta enorm".Chiar daca are in continuare gustul pentru competitie, Susovitina asigura, insa, ca a promis familiei sale, care reprezinta "cea mai puternica motivatie" a sa, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo (24 iulie-9 august) vor fi "ultimele" din cariera sa.Nascuta pe 19 iunie 1975 la Buhara, Oksana Susovitina a facut primii pasi in gimnastica in fosta Uniune Sovietica, insa debutul sau la Jocuri s-a produs sub culorile Echipei Unificate a fostelor republici sovietice, in 1992 la Barcelona, intr-un moment in care URSS se afla in plina descompunere.La Barcelona, ea a castigat aurul in concursul general pe echipe, insa gimnasta uzbeca a fost nevoita sa astepte 16 ani (patru olimpiade) pentru a cucerit o medalie olimpica la individual. Acesta lucru s-a produs in 2008, la Beijing, sub culorile Germaniei, tara careia i s-a alaturat in 2002, pentru a-i permite fiului sau Aliser sa se trateze de leucemie.Prezenta sa la Rio, in 2016, a transformat-o in prima gimnasta participanta la sapte editii consecutive ale Jocurilor Olimpice. Cele mai frumoase amintiri le are, insa, de la editia 2008, unde a impartit podiumul cu doua sportive din China si Coreea de Sud, cu zece ani mai tinere decat ea, insa cel mai important lucru l-a reprezentat vindecarea fiului sau."Atunci cand m-am intors de la Jocuri, doctorul mi-a spus ca fiul meu este vindecat. Cred ca pentru o mama este o veste pe care nu o poate egala nicio medalie", a rememorat gimnasta.Olimpiada de la Tokyo va fi a cincea pe care Oksana Susovitina o va disputa sub culorile Uzbekistanului, o tara cu 33 milioane de locuitori, unde notorietatea sa este atat de mare incat a fost editat si un timbru cu efigia sa.La Centrul de gimnastica al Republicii Uzbekistan, unde se antreneaza in prezent, medalia olimpica cucerita de Susovitina reprezinta si o sursa de inspiratie pentru tinerele gimnaste.Sotul ei, Bahodir Kurbanov, el insusi fost sportiv de nivel inalt, a reprezentat Uzbekistanul la lupte greco-romane la Jocurile din 1996 si 2000. El si-a pus cariera sa intre paranteze pentru a se ocupa de fiul lor, atunci cand acesta a fost bolnav."Nu am prevazut patru Olimpiade, ca sa nu mai vorbesc de opt, insa ea ne face mandri pe toti", a spus zambind Kurbanov, in modestul lor apartament de la periferia capitalei Taskent.Dupa Jocurile de la Tokyo, Susovitina intentioneaza sa deschida o academie de gimnastica la Taskent, pentru a ajuta astfel tanara generatie. Un alt obiectiv il reprezinta lansarea unui "spectacol de teatru de gimnastica", pentru popularizarea sportului sau in Uzbekistan, unde luptele si boxul raman cele mai populare discipline.