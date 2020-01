Performanta remarcabila in cadrul Jocurilor Olimpice de tineret. Romania cucereste medalia de aur in proba de bob

Ziare.

Sportiva romana Georgeta Popescu a realizat aproape o minune, putem spune, daca ne gandim la infrastructura sporturilor de iarna ca si inexistenta in Romania, cucerind medalia de aur la monobob, dupa ce a fost cronometrata in doua manse cu timpul de 2 minute, 26 de secunde 84/100, urmata de Viktoria Cernanska (Slovacia), cu 2 min 27 sec 35/100 si de Celine Harms (Germania), 2 min 27 sec 36/100.O alta romanca ce a participat la monobob a fost si Antonia Sirbu, care s-a clasat pe locul 13, cu timpul de 2 min 30 sec 71/100.Este a doua medalie pentru Romania la JOT de la Lausanne, dupa cea de bronz adusa de Ramona Ionel, miercuri, in proba de sprint pe echipe mixte la patinaj viteza Romania a mai castigat medalii la JOT si in 2016, la editia de la Lillehammer, Norvegia. Acolo, Eduard Casaneanu si-a adjudecat titlul la hochei pe gheata , in proba de indemanare, iar Mihaela Hogas a obtinut bronzul in intrecerea de patinaj viteza la sprint echipe internationale mixte.Delegatia Romaniei cuprinde 35 de sportivi in a treia editie desfasurata a Jocurilor Olimpice de tineret, competitie rezervata doar sportivilor sub 18 ani.Biatlon, bob, hochei pe gheata, patinaj viteza, sanie, sarituri cu schiurile schi alpin , schi alpinism, schi fond si snowboard sunt cele zece dintre cele 16 probe unde Romania are sportivi care concureaza in Elvetia.Romania a candidat pentru organizarea JOT din 2024 la Brasov, dar a pierdut in fata Coreei de Sud.