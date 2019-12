Premierul Rusiei, furibund dupa excluderea de la Cupa Mondiala si Jocurile Olimpice

Ziare.

"Toate aceste decizii se repeta impotriva unor sportivi care au fost deja pedepsiti, (...) ceea ce te face sa te gandesti la continuarea unei isterii antirusesti devenita cronica", a declarat Dmitri Medvedev, citat de agentiile de presa din Rusia. El si-a exprimat dorinta ca instantele sportive competente sa faca apel impotriva deciziei AMA/WADA.AMA/WADA a decis luni sa excluda Rusia de la Jocurile Olimpice si de la toate Campionatele Mondiale timp de patru ani, pentru a sanctiona astfel falsificarea datelor controalelor efectuate de laboratorul de la Moscova, a declarat un purtator de cuvant al agentiei la finalul sedintei Comitetului Executiv, desfasurata la Lausanne.In urma acestei decizii, Rusia nu va putea fi prezenta cu delegatii proprii la JO de vara de la Tokyo, din 2020, si nici la Olimpiada de iarna de la Beijing, din 2022.Comisia de revizuire a conformitatii (CRC) a recomandat, intre altele, excluderea drapelului Rusiei de la JO si de la toate Campionatele Mondiale timp de patru ani, cu posibilitatea prezentei sportivilor rusi la aceste competitii sub drapel neutru.Potrivit raportului CRC, Rusia ar fi inlaturat "sute'' de rezultate suspectate ale testelor antidoping din fisierele sale trimise transmise Agentiei Mondiale Antidoping la inceputul anului, transmiterea acestor date fiind o conditie necesara pentru ridicarea sanctiunilor anterioare impotriva Agentiei ruse antidoping (RUSADA), aflata in centrul unui sistem institutionalizat de dopaj intre 2011 si 2015.Rusia a fost deja exclusa de la Olimpiadele care au avut loc la Rio (2016) si PyeongChang (2018), din cauza acestui scandal de dopaj declansat in urma cu patru ani.