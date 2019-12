Previziuni sumbre inainte de Jocurile Olimpice: "Sansele la medalii sunt de 0,05%!"

Ziare.

com

Incercand sa atraga atentia asupra bugetului foarte mic pe care il are sportul romanesc, Covaliu a spus ca sansele de a castiga medalii olimpice sunt de 0,05%, adica procentul din PIB alocat de Guvern."Sansele la medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt de 0,05%, adica atat cat e bugetul pe care Romania il acorda sportului. Sigur ca realitatea este insa, cruda", a declarat Mihai Covaliu, citat de Agerpres.In continuare, acesta spune ca din analiza COSR a reiesit ca o asteptare realista este de 4-6 medalii pentru tara noastra, in timp ce federatiile mizeaza pe 12-15 medalii olimpice."Realitatea, din punctul de vedere al Comisiei Tehnice a COSR, este de 4-6 medalii. Potentialul nostru optimist ar fi undeva la 7-8 medalii. Aceste medalii vin insa in urma unui sistem care inainte de sportul de performanta se bazeaza pe sportul de masa.In urma analizei privind potentialul nostru la Tokyo pe care am facut-o noi, federatiile sportive si-au stabilit ca obiectiv un numar de medalii situat intre 12 si 15. Asta doresc federatiile sportive nationale, repet", a continuat presedintele COSR.Jocurile Olimpice se vor disputa in vara anului 2020 in capitala Japoniei.