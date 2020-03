Prima tara care anunta ca nu va trimite niciun sportiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Ziare.

Cele doua organizatii "au luat decizia dificila de a nu trimite echipe" la competitia programata in aceasta vara in capitala Japoniei, se arata intr-un comunicat comun al celor doua foruri, dat publicitatii duminica.Canada devine, astfel, prima tara care ia decizia sa nu trimita sportivi la Tokyo, in cazul in care Jocurile se vor desfasura asa cum este prevazut, intre 24 iulie si 9 august 2020."COC si CPC solicita imperios Comitetului International Olimpic, Comitetului International Paralimpic si Organizatiei Mondiale a Sanatatii amanarea Jocurilor cu un an", se precizeaza in comunicatul celor doua instante, sustinute de comisiile sportivilor, organizatiile sportive nationale si guvernul Canadei."Chiar daca recunoastem complexitatea inerenta a unei amanari, nimic nu este mai important decat sanatatea si securitatea sportivilor nostri si a comunitatii mondiale", explica cele doua organizatii.Tot in cursul zilei de duminica, Comitetul International Olimpic (CIO) a admis pentru prima oara posibilitatea unei amanari a competitiei, solicitata tot mai insistent de lumea sportului. Forul olimpic mondial si-a oferit un termen de patru saptamani pentru a lua o decizie, asigurand totodata ca o anulare pur si simplu a Jocurilor de la Tokyo "nu figureaza pe ordinea de zi".Ulterior, premierul japonez Shinzo Abe a recunoscut, tot in premiera, ca decizia unei amanari a JO 2020 "ar putea deveni inevitabila" daca pandemia de coronavirus va impiedica organizarea acestora in conditii sigure.