Raspunsul ferm al japonezilor in privinta organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokio

"Din punct de vedere al sportivilor, care sunt actorii principali ai Jocurilor de la Tokyo, in conditiile in care ei se pregatesc pentru acest eveniment care se are loc doar o data la patru ani, (...) este de neconceput" anularea sau amanarea Olimpiadei, a declarat doamna Hashimoto in fata parlamentarilor japonezi.Ministrul a recunoscut, totusi, ca "este de competenta Comitetului International Olimpic (CIO) sa ia decizia finala cu privire la Jocuri"."Credem ca este important ca guvernul sa ofere informatii corecte, pentru ca CIO sa poata lua o decizie adecvata", a adaugat ea.Raspandirea rapida a virusului Covid-19, care a infectat deja peste 560 de persoane si a ucis 12 persoane in Japonia, a creat un climat de incertitudine chiar si in conditiile in care pregatirile pentru Jocuri (programate pentru 24 iulie-9 august) sunt in faza finala.Seiko Hashimoto a facut aceste afirmatii dupa ce un membru al Comitetului japonez de organizare a JO 2020, Haruyuki Takahashi, a declarat in coloanele Wall Street Journal ca o amanare de la un an la doi ani a Olimpiadei de la Tokyo ar fi "realista", daca Jocurile nu vor putea fi mentinute in aceasta vara.Organizatorii continua pregatirile pentru Jocuri conform planificarii initiale, a tinut sa asigure insa Hashimoto.Oficialii JO 2020 au solicitat, totodata, "clarificari" din partea lui Takahashi. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, acesta le-a explicat ca "si-a exprimat din nefericire opinia personala, ca raspuns la o intrebare ipotetica'."Dupa cum a declarat recent presedintele CIO, Thomas Bach, nici CIO, nici Comitetul de organizare nu au in vedere amanarea sau anularea Jocurilor de la Tokyo 2020, iar noi continuam pregatirile" pentru deschiderea la data programata initial, au subliniat organizatorii.