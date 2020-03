Reactia CIO dupa ce Jocurile Olimpice au fost amanate

Ziare.

''In circumstantele actuale si bazandu-ne pe informatiile oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii, presedintele CIO si prim-ministrul Japoniei au concluzionat ca editia a 32-a a Jocurilor Olimpice, de la Tokyo, trebuie reprogramata dincolo de 2020, dar nu mai tarziu de vara anului 2021, pentru a avea grija de sanatatea sportivilor, a tuturor celor implicati in Jocurile Olimpice si a comunitatii internationale'', se arata in comunicat.''Liderii au ajuns la un acord ca Jocurile Olimpice de la Tokyo pot fi un far de speranta in lume in aceste vremuri tulburi, iar flacara olimpica poate deveni lumina de la capatul tunelului in care se gaseste lumea in prezent. Astfel, s-a stabilit ca flacara olimpica sa ramana in Japonia, dar si ca Jocurile sa isi pastreze denumire de Jocurile Olimpice si Paralimpice Tokyo 2020'', precizeaza comunicatul.La teleconferinta au participat, pe langa presedintele CIO, Thomas Bach, si prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, presedintele Comitetului de organizare Tokyo 2020, Yoshiro Mori, ministrul Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto, guvernatoarea de Tokyo, Yuriko Koike, presedintele Comisiei CIO de coordonare a Jocurilor, John Coates, directorul general CIO Christophe De Kepper, si directorul executiv la Jocurilor Olimpice, Christophe Dubi.Comitetul Executiv al CIO urmeaza sa discute amanarea JO 2020 (24 iulie - 9 august) intr-o teleconferinta stabilita pentru marti.Diverse federatii sportive si comitete olimpice nationale au facut presiuni asupra CIO in ultimele zile pentru a accepta amanarea Jocurilor si au amenintat ca nu isi vor trimite reprezentanti daca vor fi respectate datele prevazute.La ultima sedinta a executivului sau, care a avut loc duminica, CIO a anuntat ca va incepe sa analizeze posibilitatea unei amanari a JO 2020, dar a stabilit o perioada de maximum patru saptamani pentru a lua o decizie finala.Guvernul Japoniei a sustinut anterior necesitatea ca Jocurile Olimpice sa se desfasoare "intr-o forma completa", adica cu spectatori, in conditiile in care exista posibilitatea ca marele eveniment polisportiv sa aiba loc pe stadioane goale, din cauza pandemiei.Luni, Shinzo Abe a subliniat imposibilitatea ca intrecerile olimpice sa aiba loc in situatia actuala, iar la primele ore ale zilei de marti s-a anuntat ca tema va fi analizata de seful guvernului nipon cu presedintele CIO.