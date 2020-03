Reactia lui Justin Trudeau dupa ce Canada a anuntat ca boicoteaza Jocurile Olimpice

Ziare.

com

"Eu stiu ca este frustrant pentru toata lumea, sportivi, antrenori, echipe, fani, dar este cea mai buna decizie de luat, a apreciat prim-ministrul intr-o conferinta de presa. "Si toata lumea ar trebui sa urmeze exemplul", a adaugat Trudeau.Premierul canadian a explicat ca s-a intretinut pe aceasta tema cu omologul sau nipon Shinzo Abe in cursul diminetii de luni. Luni, Abe a recunoscut pentru prima oara ca decizia de a amana JO de la Tokyo "ar putea deveni inevitabila" daca pandemia de coronavirus va impiedica organizarea in conditii sigure."Stiu ca sunt enorm de multe preocupari referitor la evenimentele internationale. Premierul Abe este foarte constient de aceste provocari. Eu incurajez toti oamenii care prevad organizarea de adunari cu mii de oameni sa nu o faca", a adaugat Justin Trudeau.Canada este prima tara care a luat decizia de a nu trimite sportivi la Tokyo in cazul in care Jocurile Olimpice vor avea totusi loc.