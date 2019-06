Romania a cucerit deja primele trei medalii la Jocurile Europene de la Minsk

Ziare.

In concursul de sambo, sportivele noastre au luat trei medalii de bronz. E vorba de Daniela Poroineanu (56 kg), Anda Valvoi (64kg) si Alina Paunescu (+80kg), care au urcat pe podium in chiar prima zi de concurs la Minsk.Poroineanu isi egaleaza astfel performanta de la editia trecuta a Jocurilor Europene cand a castigat tot medalia de bronz, la Baku in 2015.Valvoi (64kg) a castigat impresionant finala mica dupa doar 22 de secunde, printr-o tehnica articulara pe picior.Romania este reprezentata la Minsk de 123 de sportivi. Ei concureaza in toate cele 15 sporturi si discipline sportive.La opt dintre ele rezultatele vor conta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.Port-drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere de vineri seara a fost Laura Coman, campioana europeana la tir, sportiva legitimata la CS Dinamo La Minsk concureaza si fostul campion olimpic de la tir Alin Moldoveanu.