Rusia risca sa nu fie prezenta la JO 2020 dupa o ultima recomandare a celor de la WADA

Comitetul Executiv al AMA/WADA se va reuni la Paris pe 9 decembrie si se va pronunta pe marginea acestei recomandari.Comitetul de revizuire a conformitatii (CRC) a emis aceasta recomandare in urma ''neconcordantelor'' din datele preluate de investigatorii AMA/WADA de la laboratorul din Moscova.La inceputul acestui an, autoritatile ruse au transmis datele electronice ale controalelor catre AMA/WADA, aceasta fiind o conditie impusa de Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) pentru ridicarea suspendarii acestei tari.In luna septembrie, insa, AMA a deschis o procedura vizand "incoerente" constatate in aceste date, o procedura care poate duce la noi sanctiuni impotriva Rusiei.Directorul Agentiei ruse antidoping, Iuri Ganus, a declarat la sfarsitul lunii octombrie ca se asteapta ca tara sa sa fie exclusa din competitiile olimpice in 2020 si 2022, denuntand rolul autoritatilor in falsificarea datelor transmise catre AMA."Au fost mii de modificari, este foarte grav. Am fost tradati, este un fel de conspiratie", a declarat atunci Ganus, subliniind ca schimbarile ar fi putut fi facute pentru a-i proteja pe fostii sportivi rusi care ocupa in prezent "posturi de conducere" in tara sa.Rusia a fost deja exclusa din mai multe competitii internationale in ultimii ani, din cauza scandalului legat de dopajul institutionalizat, declansat in 2015.Agentia Mondiala Antidoping poate interzice unei tari sa participe la Jocurile Olimpice, dar aceste sanctiuni vor fi, in final, examinate si confirmate sau nu de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.