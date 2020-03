S-a stabilit cand vor avea loc Jocurile Olimpice

Ziare.

Noua perioada de desfasurare a competitiei a fost preferata celorlalte variante avansate, inclusiv desfasurarea competitiei in primavara anului viitor, pentru a se evita astfel provocarea unor perturbari majore in calendarul sportiv international si a reduce la minimum provocarile logistice carora vor trebui sa le faca fata organizatorii.Jocurile Olimpice urmau sa se dispute initial in perioada 24 iulie - 9 august 2020 in capitala japoneza, dar au fost amanate pentru prima data in istorie, din cauza raspandirii continue a noului coronavirus.Noile date au fost convenite luni, in cursul unei reuniuni intre responsabilii Comitetului International Olimpic (CIO) si cei ai Comitetului japonez de organizare.Totodata, Jocurile Paralimpice vor avea loc intre 24 august si 5 septembrie 2021.Un grup de lucru instituit de comitetul organizator al JO de la Tokyo, insarcinat cu gestionarea amanarii competitiei, a optat pentru un interval de timp similar in 2021, in scopul de a utiliza pe cat posibil planurile existente pentru JocuriJaponia, care a inregistrat un numar relativ de cazuri de infectare cu noul coronavirus, s-a aflat sub presiunea din ce in ce mai mare a sportivilor si organizatiilor sportive internationale din intreaga lume, pentru a reprograma Jocurile din cauza escaladarii preocuparilor pentru sanatatea participantilor si a impactului virusului asupra antrenamentelor si calificarilor olimpice.Martea trecuta, premierul japonez Shinzo Abe si presedintele CIO, Thomas Bach, au convenit sa amane Jocurile Olimpice, dar sa pastreze brandul "Tokyo 2020", in ciuda intarzierii cu un an a competitiei.Flacara olimpica pentru Jocurile din 2021, care a ajuns din Grecia in Japonia pe 20 martie, va fi mentinuta la Fukushima pentru o luna, dupa care va fi pastrata in capitala Tokyo.Jocurile Olimpice nu au fost niciodata amanate in cele 31 de editii moderne ale sale, incepand din 1896, insa trei dintre editii au fost anulate din cauza razboiului, in 1916, 1940 si 1944.