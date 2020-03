Tenismena care se simte "cu adevarat multumita" dupa amanarea Jocurilor Olimpice

Ziare.

"Sunt cu adevarat multumita de aceasta decizie", a scris Puig pe contul sau de Instagram, pe care a postat o fotografie facuta in ziua in care a castigat medalia de aur in urma cu patru ani, cand a devenit prima sportiva din tara sa care a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la Jocurile Olimpice."Situatia pe care o traim in prezent este foarte greu de comparat cu oricare alta cu care ne-am confruntat si trebuie sa profitam de acest timp pentru a aprecia vietile noastre, sanatatea noastra si familiile noastre si sa ne vindecam pe noi insine, fizic si mental", a adaugat ea."Sportul va fi mereu alaturi de noi si ne vom intoarce repede pentru a concura si a lupta. Sunt mandra de decizie, pentru a da prioritate vietii si sanatatii umane, inainte de toate. Toti contam. Ne vedem la Tokyo 2021", a conchis jucatoarea din Porto Rico.Comitetul International Olimpic a confirmat marti schimbarea de planuri, dupa ce premierul japonez Shinzo Abe a solicitat amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in urma unei conversatii telefonice pe care a avut-o cu presedintele CIO, Thomas Bach.