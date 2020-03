Zeci de mii de japonezi s-au adunat sa vada flacara olimpica, in pofida pandemiei de coronavirus

Ziare.

Potrivit presei locale, 55.000 de oameni au stat la coada pentru a putea admira flacara olimpica expusa la Sendai, prefectura Miyagi, dupa ce simbolul suprem al JO a sosit in Japonia vineri.Organizatorii Olimpiadei au numit-o ''flacara reconstructiei'' in conditiile in care nord-estul Japoniei a avut nevoie de 9 ani pentru a ''repune pe picioare'' ceea ce a fost distrus de cutremurul si tsunamiul din 2011 care au lovit aceasta parte a tarii.Asa cum se stie, flacara olimpica a sosit vineri in Japonia, unde ceremonia festiva prevazuta cu aceasta ocazie a fost redusa la cea mai simpla forma a sa, din cauza pandemiei de coronavirus, care pune sub semnul intrebarii desfasurarea Jocurilor Olimpice din aceasta vara.Avionul care a transportat flacara olimpica din Grecia a aterizat la baza aeriana Matsushima, in nord-estul tarii, regiunea fiind aleasa in mod special pentru a simboliza reconstructia zonelor devastate de uriasul tsunami din 11 martie 2011, urmat de accidentul nuclear de la Fukushima.La ceremonia desfasurata fara spectatori au participat Yoshiro Mori, presedintele Comitetului de organizare a JO 2020, Yasuhiro Yamashita, presedintele Comitetului Olimpic Japonez, Seiko Hashimoto, ministrul Jocurilor Olimpice, judoka Tadahiro Nomura si luptatoarea Saori Yoshida, ambii cu cate trei medalii olimpice de aur in palmares.Dupa un discurs sustinut de Yoshiro Mori, cei doi campioni olimpici au aprins impreuna flacara intr-un imens vas metalic de aur roz, simbolizand floarea de cires, pe care japonezii o asteapta cu nerabdare in fiecare primavara.Aproximativ 200 de copii locali care urmau sa participe la eveniment au fost nevoiti sa ramana acasa pentru a limita riscul de a raspandi noul coronavirus, care a ucis aproape 10.000 de oameni in intreaga lume.Stafeta flacarii olimpice pe teritoriul Japoniei va debuta pe 26 martie, la centrul de fotbal J-Village din prefectura Fukushima, care a servit drept baza a operatiunilor pentru combaterea efectelor dezastrului nuclear de acum aproape un deceniu. Traseul flacarii, care include toate regiunile Japoniei a fost in mare parte mentinut, insa festivitatile programate cu aceasta ocazie vor fi reduse semnificativ.Din cauza pandemiei de Covid-19, ceremonia care va avea loc cu ocazia startului stafetei se va desfasura cu portile inchise, primele alergatoare urmand sa fie componentele selectionatei feminine de fotbal a Japoniei care au cucerit Cupa Mondiala in 2011.Flacara olimpica pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (24 iulie - 9 august) a fost aprinsa in data de 12 martie, in antica Olympia din Grecia, in cadrul unei ceremonii restranse, din cauza riscului de contaminare cu coronavirus. A fost pentru prima oara de la JO din 1984, desfasurate la Los Angeles (SUA), cand aceasta ceremonie traditionala s-a derulat fara spectatori, a caror prezenta a fost interzisa si la repetitia generala.