Antrenorul celor de la SCM Ramnicu Valcea, internat de urgenta inaintea jocului cu Brest din Champions League

Antrenorul valcencelor impreuna cu membrii familiei sale au ajuns de urgenta la spital dupa ce au acuzat dureri abdominale severe.Chiar si in ciuda acestor probleme medicale, Pera a luat hotararea sa plece cu echipa in Franta. Totusi, pe drum au intervenit complicatii ale starii sale medicale, iar la sosirea in Hexagon a ajuns din nou sub supraveghere medicala."Mi s-a recomandat sa raman la Bucuresti si sa fac perfuzii, sa iau un avion in ziua urmatoare, dar am decis sa plec totusi cu echipa in Franta, avand in vedere importanta jocului.Pe drum am vomitat tot timpul, a fost o calatorie foarte dificila. Cand am ajuns acolo, cei de la Brest m-au dus la un cabinet medical, am primit tratament, iar acum ma simt mai bine. De la o ora la alta starea de sanatate se imbunatateste", a vorbit Pera pentru cotidianul ProSport Ramnicu Valcea a inceput perfect campania de Champions League, castigand in prima etapa cu germancele de la Bietigheim, scor 34-27."Ne asteapta un meci foarte dificil, Brest parcurge o perioada foarte buna. Adversara vine dupa o victorie la Buducnost, una dintre cele mai bune echipe din Europa ale momentului.Daca vom reusi sa ducem atacurile cu rabdare, cred ca putem sa emitem pretentii", a mai spus Pera pentru sursa de mai sus citata.In prima etapa, Brest a trecut de Buducnost cu 35-32.Brest - Valcea are loc sambata de la ora 20, fiind televizat pe DigiSport 2.D.A.