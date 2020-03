O handbalista de la Ramnicu Valcea dezvaluie problemele cauzate de coronavirus in Serbia: "E mai rau ca la razboi, pe strazi sunt tancuri"

Ziare.

Zeljka Nikolici (28 de ani) a semnat un contract cu Ramnicu Valcea, dar extrema dreapta se afla blocata in Serbia, acolo unde respecta regulile stricte de izolare la domiciliu.Sarboaica va fi una dintre cele mai titrate straine din Liga Florilor, incepand cu reluarea sezonului. Ea are in palmares doua trofee Champions League (2012 si 2015), ambele cu Buducnost. In plus, in 2018 a cucerit si Cupa EHF cu SCM Craiova.Pe 18 martie, Nikolici a semnat cu Valcea, iar intr-un interviu pentru televiziunea TelekomSport , a incercat sa povesteasca cum trece peste aceasta pandemie de coronavirus."Situatia este gestionata destul de bine. Dar totul depinde de noi. In functie de cat de disciplinati vom fi noi va trece si aceasta problema. Numarul victimelor creste pe zi ce trece, iar guvernul nostru face tot ce poate pentru a controla lucrurile. Incepand de astazi functioneaza doar magazinele alimentare, farmaciile si bancile. Dupa ora 20:00, politia patruleaza pe strazi pana la cinci dimineata, iar persoanele trecute de 65 de ani nu au voie sa iasa deloc din case. Regulile vor deveni si mai stricte in zilele urmatoare", puncta sportiva din Serbia.Ea mai fost intrebata si de jucatorii de fotbal Luka Jovic si Nikola Nikovic, care au avut probleme deoarece nu au respectat aceste reguli stricte de auto-izolare: "Da, asa este. Presedintele nostru si premierul au vorbit public despre acest lucru. Ei deja au fost pedepsiti. Sper ca lumea sa invete din greselile lor".SCM Ramnicu Valcea este calificata in sferturile Champions League, iar daca sezonul va putea fi reluat, fetele noastre vor evolua intr-o dubla mansa cu Metz, din Franta.Toate meciurile din competitiile europene de handbal au fost insa suspendate de catre EHF si ramane de vazut cand se vor relua. CSM Bucuresti va evolua si ea tot in sferturi cu Gyor, iar Dinamo trebuie sa dea piept la baieti cu PSG in optimile aceleiasi competitii.D.A.