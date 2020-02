Ramnicu Valcea, campioana Romaniei, scoate un punct mare in Champions League, ce poate fi decisiv pentru calificarea in sferturi

Ziare.

Echipa valceana a terminat la egalitate cu echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana, scor 28-28, dupa 12-13 la pauza.Campioana Romaniei a pierdut punctele victoriei printre degete la final, primind gol cu zece secunde inainte de finis, dintr-o aruncare de la 7 metri.E un punct totusi care se poate dovedi decisiv in economia calificarii in sferturile Ligii Campionilor. In ultimele cinci minute, Valcea a avut si doua goluri avans chiar, 26-24.Golurile echipei noastre au fost reusite de Mireya Gonzalez Alvarez 7 goluri, Asma Elghaoui 6, Marta Lopez Herrero 4, Samara Da Silva Vieira 2, Kristina Liscevic 2, Jelena Trifunovic 2, Ann Grete Norgaard 2, Madalina Zamfirescu 1, Alexandra Badea 1, Cristina Florica 1.In clasamentul grupei noastre, lidera este Gyori Audi ETO KC, cu 13 puncte, urmata de Brest Bretagne Handball, 13 puncte, Buducnost Podgorica, 10 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 5 puncte, RK Krim Mercator Ljubljana, 3 puncte, IK Savehof, 2 puncte. Primele patru clasate se califica in sferturile de finala.In penultima etapa, saptamana viitoare, avem programate partidele Brest Bretagne Handball - RK Krim Mercator Ljubljana, SCM Ramnicu Valcea - IK Savehof, ambele pe 29 februarie, si Buducnost - Gyori Audi ETO KC, pe 1 martie.Vineri, CSM Bucuresti a dispus de echipa maghiara Ferencvaros, scor 27-24, in cealalta grupa principala, fiind la un pas de sferturile Ligii. Urmeaza pentru Neagu si compania un meci in deplasare la Metz, in Franta.Sambata, Dinamo Bucuresti, la handbal masculin , a dispus in deplasare de Sporting Lisabona, 26-25, in prima mansa a play-off-ului de calificare in optimile de finala ale Champions League: