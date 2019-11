SCM Ramnicu Valcea a pierdut din nou in Liga Campionilor

Ziare.

com

Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere consecutiva, dupa ce se impusese la debut cu 34-27 in fata formatiei germane, avand astfel avantajul rezultatului direct la egalitate de puncte.Valcencele au inceput bine meciul cu Bietigheim si au condus cu 3-0, controland prima repriza in cea mai mare parte a timpului. Echipa antrenata de Florentina Pera a intrat la pauza cu un gol avans, 14-13, dar a facut o repriza secunda foarte slaba, pierzand fara drept de apel.aIn partea secunda, SCM a condus cu 16-14 si 17-15, dar a primit cinci goluri consecutive (15-20) si SG BBM Bietigheim a ramas la conducere pana la final, castigand cu 31-28, dupa ce a condus si la cinci goluri, 27-22, 29-24, 30-25, 31-26.Pentru SCM au marcat Ann Grete Norgaard Osterballe 7 goluri, Asma Elghaoui 6 goluri, Kristina Liscevic 4, Mireya Gonzalez Alvarez 3, Irina Glibko 3, Samara Da Silva Vieira 2, Marta Lopez Herrera 2, Alicia Fernandez Fraga 1.Golurile gazdelor au fost reusite de Antje Angela Malestein 7, Maura Visser 6, Fie Woller 5, Maren Aardahl 4, Laura van der Heijden 4, Kim Naidzinavicius 4, Karolina Kudlacz-Gloc 1.Meciul a fost arbitrat de polonezii Bartosz Leszczynski si Marcin Piechota, iar delegat EHF a fost turcul Ayberk Dilmen.In alt meci, Brest Bretagne Handball a dispus de Buducnost Podgorica cu 32-28.Brest ocupa primul loc, cu 10 puncte, urmata de Buducnost, 6 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 2 puncte, SG BBM Bietigheim, 2 puncte. Primele trei clasate se califica in grupele principale.In ultima etapa vor avea loc partidele SCM Ramnicu Valcea - Brest Bretagne Handball si Buducnost - SG BBM Bietigheim. SCM trebuie sa obtina cel putin acelasi rezultat ca Bietigheim pentru a se califica mai departe.