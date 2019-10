SCM Ramnicu Valcea, al doilea esec consecutiv in grupele Champions League

Ziare.

Fetele conduse de pe banca de Florentin Pera au fost invinse in deplasarea de la Buducnost Podgorica, din Muntenegru, scor 23-19, dupa 13-10 la pauza.Romancele au avut o repriza secunda modesta, in care au fost conduse mereu pe tabela, fara sa aiba puterea de a remonta diferenta de scor. Fosta castigatoare de Champions League s-a impus la final cu 4 goluri avans si in clasamentul grupei C este pe locul 2, cu 4 puncte. Lidera e Brest cu 6 lungimi, in timp ce Valcea are 2 puncte, iar ultima clasata e Bietigheim, cu 0.In aceasta vara, Buducnost s-a intarit cu 3 jucatoare de la vicecampioana Romaniei, CSM Bucuresti : Mehmedovic, Lazovic si Radicevic. Jovanka Radicevic, fosta jucatoare a echipei CSM Bucuresti, a avut o prestatie la superlativ, cu 13 goluri, realizand aproape 60% din golurile formatiei sale.Tot sambata, CSM a castigat acasa la Bucuresti cu polonezele de la Lublin, scor 35-19:Caseta tehnica a formatiei noastre: Batinovic, Dumanska, Ciuca - portari; Da Silva 2 goluri, Gonzalez 2, Lopez 3, Elghaoui 3, Norgaard 4, Glibko 1, Florica 1, Fernandez 1, Zamfirescu, Liscevic 2, Badea, Savu.