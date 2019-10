SCM Ramnicu Valcea, debut cu o mare victorie in grupele Champions League la handbal feminin

Ziare.

com

Un meci care s-a terminat cu scorul de 34-27 (20-18 la pauza), dominat de fetele noastre, antrenate de Florentin Pera. Campioana Romaniei incepe cu dreptul aceasta campanie europeana, prima din istoria formatiei in grupele Ligii Campionilor.Ea face parte din grupa D a Champions League si trebuie amintit ca orasul Ramnicu Valcea are reprezentanta din nou in Liga Campionilor dupa sase sezoane, dupa celebra si din pacate disparuta Oltchim Osterballe cu 7 goluri si Da Silva cu 5 au fost cele mai bune jucatoare ale gazdelor.In prima runda se joaca sambata cealalta partida, intre Buducnost si Brest Bretagne Handball.Urmatorul meci pentru fetele noastre se va disputa in deplasare la Brest pe 12 octombrie.In grupa B joaca si vicecampioana Romaniei, CSM Bucuresti , alaturi de Rostov Don, Team Esbjerg, MKS Lublin. Primul meci are loc duminica in deplasare in Danemarca la Esbjerg. Va fi primul meci pentru antrenorul nou Adrian Vasile, numit dupa plecarea lui Thomas Ryde.Primele trei clasate din fiecare grupa se califica in grupele principale.Citeste si:Detinatoarea trofeului este campioana Ungariei, Gyor ETO.