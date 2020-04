SCM Ramnicu Valcea, propunere de ultima ora pentru FRH: "Campionatul sa fie inghetat, fara titlu acordat"

Ziare.

In prezent, Federatia Romana de handbal a suspendat cele doua campionate pe o perioada nedeterminata, iar acum un oficial al celor de la SCM Ramnicu Valcea, campioana Romaniei la handbal fete, ii cere lui Alexandru Dedu inghetarea clasamentului, fara titlu acordat, iar ierarhia sa conteze pentru sezonul urmator."Campionatul suspendat, fara titlu acordat si ierarhia la zi care sa conteze pentru urmatorul sezon. Mi se pare cel mai normal. Orice, dar numai sa nu apara alte criterii, sa fie respectat regulamentul aprobat de Consiliul de Administratie.In primul rand, eu sunt pentru suspendarea definitiva a campionatului, nu avem alte solutii, nu ai timp fizic sa mai joci. Ce sustin eu, sa nu se intervina acum cu alte criterii de departajare care nu exista in regulament. Pentru ca in regulament sunt criterii de departajare. E clasamentul la zi, iar daca este egalitate de puncte, conteaza golaverajul. La sfarsitul unui sezon, daca exista egalitate, conteaza meciurile directe. Deci sunt criterii de departajare.Daca se ia clasamentul la zi, Valcea este pe locul 1. Daca se ia clasamentul la golaveraj, Valcea este pe locul 1. Daca se ia clasamentul la meciuri directe, Valcea este pe locul 1. Daca se ia clasamentul la jumatatea campionatului, Valcea este pe locul 1. Daca se ia clasamentul dupa cum a procedat Ungaria, Valcea este iar pe locul 1. Unde s-ar schimba regulile campionatului, sa apara alte criterii, doar atunci ar castiga CSM Bucuresti ", a fost reactia presedintelui lui SCM Ramnicu Valcea, Florin Verigeanu, pentru cotidianul ProSport Handbalul romanesc are cate patru locuri alocate in cupele europene in sezonul 2020-2021, atat la feminin, cat si la masculin.D.A.