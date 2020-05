Un club din Franta cere despagubiri de zeci de milioane de euro

Ziare.

com

Ca urmare a deciziei adoptate, titlul de campioana a fost atribuit lui Paris Saint-Germain, iar Olympique Lyon (in lotul caruia este si portarul roman Ciprian Tatarusanu ) nu va juca in editia viitoare a cupelor europene, ocupand locul 7 in ierarhie.''Decizia luata reprezinta pentru noi o mare pierdere de oportunitati, in termeni financiari vorbind, fiind vorba de zeci de milioane euro, bani pe care-i vom solicita in instanta'', a declarat presedintele clubului, Jean-Michel Aulas.El a aratat ca sezonul din Ligue 1 se putea relua si finaliza fara spectatori in tribune.Lyon a fost prezenta in cupele europene permanent incepand cu sezonul 1995-1996 si in prezent evolueaza in Liga Campionilor.Noul sezon din Ligue 1 va incepe pe 22-23 august si probabil va debuta fara spectatori in tribune.Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, a afirmat ca toti cei care se considera nedreptatiti de hotararile luate se pot adresa in instanta, dar a facut apel la ''responsabilitate'' in conditiile actuale.AFP a prezentat joi seara tabloul de onoare al sezonului 2019-2020 in campionatul de fotbal al Frantei, oprit definitiv dupa 28 de etape din cauza pandemiei de Covid-19.Campioana: Paris Saint-GermainFaza grupelor: Paris Saint-Germain (campioana), Olympique Marseille (locul 2)Turul 3 preliminar: Rennes (locul 3)Rennes se poate califica direct in grupele Ligii Campionilor, daca Europa League , suspendata in acest moment de UEFA , va fi dusa la capat si castigatoarea sa este calificata direct in Liga Campionilor prin intermediul campionatului sau national. Lille (locul 4)In actuala situatie, Nice (locul 5) si Reims (locul 6) ar putea fi si ele calificate prin intermediul campionatului. Daca finala Cupei Frantei si cea a Cupei Ligii se vor putea disputa in aceasta vara, Saint-Etienne si Olympique Lyon, ambele adversare ale lui PSG in aceste finale, ar obtine cele doua bilete in caz de victorie.Amiens (locul 19)Toulouse (locul 20)Promovate in Ligue 1:Lorient (locul 1 in Ligue 2)Lens (locul 2 in Ligue 2)Golgheteri: Kylian Mbappe (Paris SG) si Wissam Ben Yedder (Monaco), 18 goluri Cel mai bun pasator: Angel Di Maria (Paris SG), 14 pase decisive.