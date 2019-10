Seful OMV a fost dat in judecata de populatia maori din Noua Zeelanda

Ziare.

Mike Smith sustine ca, din cauza operatiunilor de foraj efectuate de OMV in apele de coasta ale Noii Zeelande, Seele a contribuit la distrugerea terenului si a modului de viata al populatiei maori, informeaza APA."Prin continuarea operatiunilor de explorare de petrol si gaze in contextul urgentei privind schimbarile climatice, companii precum OMV ii condamna pe urmasii nostri la un viitor cu suferinte imense", sustine Mike Smith.Potrivit acestuia, operatiunile OMV in Noua Zeelanda trebuie sa inceteze. "Descoperirea de petrol si gaze alimenteaza schimbarile climatice si are consecinte devastatoare pentru populatia noastra si biodiversitate", a spus Mike Smith.Potrivit ONG-ului Greenpeace, OMV este ultima mare companie petroliera internationala care opereaza in continuare in Noua Zeelanda si intentioneaza sa continue productia de petrol si gaze in pofida rezistentei exprimate de populatia indigena.Conform Tratatului de la Waitangi, semnat in 1840 de populatia Maori si coroana britanica, populatia Maori trebuia consultata cu privire la proiectele de foraje offshore de petrol si gaze, insa potrivit lui Mike Smith astfel de consultari cu OMV nu au avut loc inca.In replica, purtatorul de cuvant al OMV, Andreas Rinofner, a precizat ca OMV activeaza in Noua Zeelanda din 1999 si a fost in mod regulat in contact cu Maori, astfel ca acuzatiile potrivit carora nu a discutat cu populatia indigena sunt incorecte. Rinofner a mai spus ca OMV nu are intentia de a se retrage din Noua Zeelanda.OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom.