OMV: In Romania, unde am descoperit un mare zacamant de gaze, nu vedem politicile adecvate unei investititii de multe miliarde de dolari

Acesta sustine ca Europa are nevoie de o relatie stabila cu Rusia si de implementarea proiectului de gazoduct Nord Stream 2, pentru a-si asigura securitatea aprovizionarii cu gaze, scrie Profit.ro "In Romania, unde am descoperit un mare zacamant offshore de gaze, nu vedem politicile adecvate unei investititii de multe miliarde de dolari.Avem nevoie de un regim fiscal si de reglementare stabil pentru a putea lua decizia finala de investitie si, momentan, ne chinuim acolo", a spus Leitner, la o conferinta pe tema gazelor naturale desfasurata la Viena.Manfred Leitner a mai spus ca gazele care provin de la gigantul rus de stat Gazprom, cu cre OMV are o relatie traditionala de peste 50 de ani, reprezinta cea mai de incredere sursa de aprovizionare a continentului.Acesta a mai explicat ca gazele livrate prin conducte vor avea intaietate fata de cele lichefiate aduse prin transporturi maritime in asigurarea consumului Europei. Asta in contextul in care statele membre UE reduc tot mai mult emisiile de dioxid de carbon ale sistemelor energetice."Europa are nevoie de securitatea aprovizionarii sale, pe masura ce productia de gaze din regiune scade mult mai repede decat se estima initial si decat ritmul in care reducerea poate fi compensata prin noi surse de alimentare.Productia Norvegiei e in cadere, ca si cea din Germania si Marea Britanie. De asemenea, dezvoltarile de gaze din Olanda s-au redus semnificativ, in principal din cauza activitatii seismice din regiune. Cum inlocuim toate acestea? Declinul rapid al productiei de gaze din Europa trebuie compensat, mai ales ca renuntam treptat la energia nucleara si la cea produsa din carbune", a mai afirmat oficialul, potrivit sursei citate.De asemenea, el a precizat ca Europa a produs anul trecut 233 miliarde metri cubi de gaze, in timp ce cererea pe continent a fost mai mult decat dubla.Amintim ca in luna octombrie 2018 compania OMV anunta ca in 2019 va decide daca merita sau nu sa desfasoare operatiuni offshore in Romania. Potrivit directorului companiei, Rainer Seele, amanarea a fost cauzata de faptul ca tara noastra a intarziat prea mult cu adoptarea Legii offshore.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 12 noiembrie, Legea offshore Reamintim ca Legea offshore a creat numeroase controverse, atat in randul specialistilor in energie, cat si in randul parlamentarilor. In repetate randuri, majoritatea parlamentara a modificat proiectul de lege, impunand un sistem progresiv de impozitare a profitului petrolistilor.