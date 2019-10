OMV Petrom: Desi vanzarile au crescut, profitul scade cu 43%

Ziare.

Rezultatul din exploatare in T3 a fost de 939 milioane de lei, cu 44% mai mic comparativ cu T3 2018, fiind influentat in principal de conditiile de piata nefavorabile ale pretului titeiului si de estimarea costurilor viitoare pentru remedierea solului in legatura cu rafinaria Arpechim.Vanzarile au crescut cu 10% in trimestrul al treilea, pana la 6,87 miliarde de lei (1,44 miliarde de euro), sustinute de volume vandute mai mari de produse petroliere, de volume si preturi mai mari ale vanzarilor de gazelor naturale si de preturi mai mari la electricitate."In schimb, preturile mai mici ale produselor petroliere au contrabalansat partial cresterile mentionate anterior. Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 74% din totalul vanzarilor consolidate, in timp ce vanzarile din Downstream Gas au reprezentat 24%, iar cele din Upstream 2% (vanzarile din Upstream fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu catre terti)", se arata in comunicat.Investitiile au insumat 1,08 miliarde de lei in T3 2019, fiind cu 8% mai mari fata de 998 milioane de lei in T3 2018. Valoarea totala a activelor a ajuns la 46,3 miliarde de lei, in crestere fata de valoarea de 43,78 miliarde de lei de la 31 decembrie 2018.In primele 9 luni, profitul a urcat cu 3%, pana la 2,76 miliarde de lei, iar veniturile au crescut cu 13%, pana la 18,19 miliarde de lei, fata de aceeasi perioada a anului trecut.La inceputul lui octombrie, OMV Petrom a anuntat o noua descoperire de gaze in regiunea Olteniei