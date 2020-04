Profitul net al OMV Petrom a scazut cu 43% in primul trimestru si taie 30% din investitiile planificate in acest an

Taie 30% din investitiile planificate in acest an

Ziare.

com

Productia de gaze naturale a scazut cu 3%, la 1,10 miliarde metri cubi, de la 1,13 miliarde mc in primul trimestru din 2019. La nivelul intregului an 2019, grupul a produs 4,47 miliarde mc.Productia neta de energie electrica a crescut in primele trei luni cu 3%, la 1,12 TWh.Grupul OMV Petrom avea la finalul primului trimestru al acestui an 12.135 de angajati, mai putini cu 6% fata de trimestrul 1 din 2019 (12.853) si fata de 12.347 de salariati in decembrie 2019."Valoarea veniturilor din vanzari consolidate a crescut cu 12% comparativ cu trimestrul 1 2019, sustinuta de volume mai mari ale vanzarilor de gaze naturale, partial compensate de preturi de piata mai mici ale marfurilor si volume mai mici ale vanzarilor de electricitate.Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 63% din totalul vanzarilor consolidate, in timp ce vanzarile din Downstream Gas au reprezentat 35%, iar cele din Upstream 1% (vanzarile din Upstream fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu catre terti)", se arata in raportul companiei.Investitiile au insumat 958 milioane de lei in perioada ianuarie-martie 2020, cu 16% mai mari fata de trimestrul 1 din 2019, in principal directionate catre investitiile din Upstream in valoare de 657 milioane de lei (trimestrul 1 2019: 650 milioane de lei). Investitiile din Downstream au fost in valoare de 295 milioane de lei (trimestrul 1 din 2019: 168 milioane de lei), alocate aproape in intregime pentru Downstream Oil (in trimestrul 1 din 2019: 158 milioane de lei).Datoriile totale au scazut cu 562 milioane de lei la 31 martie 2020, comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2019, in principal din cauza scaderii datoriilor pe termen lung cu 418 milioane de lei, ca urmare a revizuirii provizioanelor privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea in urma cresterii ratei de actualizare.Datoriile pe termen scurt (inclusiv datoriile asociate activelor detinute pentru vanzare) au scazut usor cu 144 milioane de lei, deoarece scaderea datoriilor comerciale a fost doar partial contrabalansata de cresterea datoriilor financiare din instrumente de acoperire impotriva riscurilor aferente marjelor in rafinarie.Productia totala de hidrocarburi la nivel de grup a scazut cu 0,8%, la 13,68 milioane de barili echivalent petrol (bep), in timp ce productia zilnica a scazut cu 1,9% (sau cu 1,5% excluzand impactul din optimizarea portofoliului), la 150.300 bep/zi, reflectand ziua in plus din T1/20 datorata anului bisect.productia de hidrocarburi a fost de 13,04 milioane bep, respectiv 143.300 bep/zi (trimestrul 1 din 2019: 13,31 milioane bep, respectiv 147.900 bep/zi). Productia de titei si condensat in Romania a scazut cu 0,7%, la 5,97 milioane bbl, in principal din cauza declinului natural si a transferului celor noua zacaminte marginale catre Mazarine Energy Romania in martie 2019.Productia de gaze naturale in Romania a scazut cu 3,2%, la 7,07 milioane bep, fiind influentata de declinul natural al principalelor zacaminte (Totea Deep si Lebada Est) si de impactul lucrarilor de mentenanta, aspecte partial contrabalansate de contributia sondei de explorare 4461 Totea Sud, care a inceput productia in trimestrul 4 din 2019, si de rezultatul activitatilor de reparatii capitale.In Kazahstan, productia de hidrocarburi a crescut cu 34,3%, la 0,64 milioane bep, in principal datorita cresterii nivelului activitatilor de interventii si reparatii capitale la sonde.Volumul vanzarilor de hidrocarburi la nivel de grup a fost relativ la acelasi nivel cu cel din trimestrul 1 din 2019, reflectand consumul intern mai scazut, care a compensat scaderea productiei de hidrocarburi.Acelasi raport arata ca OMV Petrom taie 30% din investitiile planificate in acest an, pana la 3 miliarde de lei fata de 4,2 miliarde de lei, cat era preconizat initial, iar revizia planificata a centralei electrice Brazi, de doua saptamani pentru intreaga capacitate, a fost amanata din trimestrul al doilea al acestui an pentru trimestrul 4."Valoarea investitiilor (inclusiv lucrarile de explorare si evaluare capitalizate) este in prezent estimata la aproximativ 3 miliarde lei, excluzand achizitiile (fata de 4,2 miliarde lei estimarea anterioara si valoarea din 2019); reducerea va veni in principal atat din prioritizarea activitatii de foraj, cat si din amanarea unor proiecte in domeniul petrochimiei si al vanzarilor cu amanuntul", arata raportul companiei neauditat pentru primul trimestru al anului.Reprezentantii OMV Petrom mai spun ca centrala electrica Brazi nu mai este obligata sa furnizeze energie electrica pietei reglementate in 2020, conform alocarilor in vigoare la acest moment."Estimam o productie totala neta de energie electrica in crestere fata de 2019 (inainte: usoara scadere). Revizia planificata a centralei electrice Brazi: doua saptamani pentru intreaga capacitate amanata din trimestrul 2 in trimestrul 4 din 2020", mai releva raportul.