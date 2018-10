Recall pentru 100.000 de autoturisme Opel din cauza emisiilor poluante

Ziare.

"Dupa descoperirea unui nou dispozitiv de manipulare in 2018, catalogat drept ilegal de catre Autoritatea de reglementare in domeniul auto (KBA), exista in prezent o ancheta care are obiectivul impunerii unor chemari obligatorii in service pentru modelele Opel Cascada, Insignia si Zafira", a transmis luni Ministerul german al Transporturilor, citat de Reuters."Decizia de chemare in service va fi aplicata in scurt timp si va afecta 100.000 de vehicule", precizeaza institutia.