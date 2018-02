Ce operatori din Romania iti ofera cel mai bun pret pentru telefoane la abonament

Ziare.

Ar fi un articol interminabil, daca as lua la verificat toate telefoanele si toate abonamentele. Asa ca am ales din ofertele Digi Mobil, Vodafone, Telekom si Orange acele telefoane premium pe care operatorii ti le ofera la abonament. Telefoanele sunt mai scumpe la ei decat in piata libera, cumva evident, dar fiecare dintre acestea vin la niste abonamente predefinite.