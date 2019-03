Mesajul primit de clientii Orange dupa caderea de retea de acum cateva zile

Ziare.

com

Astfel, operatorul telecom le-a trimis clientilor un mesaj prin care le cere scuze pentru neplacerile provocate de incidentul de miercuri, cand reteaua nu a functionat in toata tara pentru ca cineva a taiat niste cabluri.Potrivit mesajului, clientii sunt recompensati pentru disconfort cu un bonus de 5 giga de trafic Internet."Ca urmare a incidentului de retea din 27.03.2019 iti oferim bonus 5 GB, valabili pana la 30.04.2019. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si te asiguram ca ne dorim sa ai mereu cea mai buna experienta de folosire a retelei Orange", este SMS-ul primit azi de abonatii Orange.Amintim ca miercuri reteaua de telefonie mobila Orange a intampinat probleme de functionare in mai toata tara . Problemele au aparut "ca urmare a sectionarii multiple in reteaua de fibra optica", a anuntat Orange Romania pe Facebook.