Orange a avut azi probleme cu reteaua. Ce sa faci data viitoare cand nu poti suna

In dupa-amiaza zilei de 23 ianuarie, mai multi clienti Orange n-au putut efectua sau primi apeluri. Sursa problemei a fost serviciul VoLTE, care presupune ca atunci cand functioneaza ai o calitate mai buna pentru apeluri de voce. Totusi, cand are probleme, ramai fara vreo explicatie pentru apelurile esuate. Lipsa tonului de apel sau un mesaj de tipul "call failed" sunt semne ca ceva nu functioneaza cum trebuie.Orange a anuntat serviciul VoLTE in septembrie 2015. Daca folosesti un telefon premium si ai probleme cu efectuarea apelurilor, atunci ar trebui sa incerci sa dezactivezi aceasta optiune.