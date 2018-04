Orange a primit o amenda record. Inalta Curtea confirma ca a facut abuz de pozitie dominanta

Ziare.

ICCJ a redus totusi amenda primita de companie, astfel ca Orange are de achitat 110,9 milioane de lei (23,83 milioane de euro), in loc de 147,9 milioane de lei (34,8 milioane de euro), cat era prevazut initial.In urma cu 7 ani, Consiliul Concurentei (CC) a aplicat amenzii Orange si Vodafone , pentru ca nu au acordat firmei Netmaster acces la retelele lor de telefonie, potrivit Mediafax Intr-un comunicat de presa, CC arata ca, potrivit normelor europene in domeniul concurentei, refuzul unor firme dominante poate reprezenta un abuz."Orange si Vodafone aveau obligatia de a respecta atat reglementarile autoritatii din domeniu (ANCOM), dar si prevederile din domeniul concurentei, respectiv, nu aveau voie sa isi foloseasca in mod abuziv pozitia dominanta", conform documentului citat.Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, spune ca firmele care detin pozitii dominante pot adopta orice strategii doresc pentru a-si apara interesele comerciale, "insa trebuie sa aiba un comportament nediscriminatoriu in relatiile cu companiile mici - clienti, furnizori, concurenti", cum este in acest caz SC Netmaster Communications SRL.Dupa ce au fost amendate, atat Orange, cat si Vodafone au atacat in instanta decizia CC si, fiind date doua solutii diferite, ICCJ le-a trimis iar in prima instanta, pentru rejudecare.In 2017, Curtea de Apel Bucuresti a rejudecat dosarele si a confirmat incalcarea Legii Concurentei in ambele cazuri, iar in ceea ce priveste compania Orange, decizia a fost confirmata de ICCJ.Dosarul Vodafone va fi judecat anul acesta.Amintim ca, luna trecuta, ANCOM a amendat Vodafone si Orange, dupa ce a derulat mai multe investigatii asupra unor operatori de telefonie mobila, in urma unor sesizari primite de la utilizatori.Vodafone a primit trei amenzi, a caror valoare se ridica, in total, la 130.000 de lei, in timp ce Orange are de achitat o singura amenda de 50.000 de lei.Puteti citi mai multe detalii aici