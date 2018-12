Un client a obtinut in instanta anularea contractului cu Orange. Judecatoria a decis ca e o clauza e abuziva

Ziare.

Persoana respectiva si-a cautat dreptatea in instanta si a obtinut anularea fara taxa suplimentara a contractului. Judecatoria Sibiu a decis ca aceasta clauza este abuziva si ca Orange va trebui sa plateasca fostului client si 900 de euro, suprataxa achitata pentru prestarea serviciului roaming in Uniunea Europeana, plus cheltuieli de judecata."Admite cererea de chemare in judecata formulata si precizata de reclamanta in contradictoriu cu parata si, in consecinta: Constata caracterul abuziv al clauzei prevazute de art. 8 lit. c din contractul seria referitoare la taxa impusa precum si al clauzei din pagina 1 a contractului 'Inlocuirea abonamentului in perioada minimala contractuala, cu un abonament de valoare inferioara nu este permisa'.Dispune incetarea contractului, fara obligatia reclamantei de a achita taxa prevazuta de art.8 lit. c din contract. Obliga pe parata la restituirea catre reclamanta a sumei de 4.264 lei perceputa cu titlu de suprataxa pentru prestarea serviciului roaming in UE/SEE. Obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.124,78 lei", se arata in decizie Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile.