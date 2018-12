Iohannis, despre ordonanta pe aministie: Nu cred ca se va da. Cred ca mai exista oameni responsabili

Ziare.

Intrebat ce va face daca Guvernul va da o ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, Klaus Iohannis a raspuns: "Asta o sa vedeti atunci, dar nu cred ca se va da o astfel de ordonanta de urgenta. Cred ca mai exista oameni responsabili si lucrurile nu vor deraia, fiindca daca apare aceasta OUG va fi un derapaj grav de la democratie".Declaratia sefului statului vine in contextul in care acesta i-a transmis luni, o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, prin care ii solicita agenda de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului, dupa ce ministrul Justitiei a afirmat ca la PSD s-a agreat ca amnistia si gratierea vor fi ultima solutie.In replica, premierul Viorica Dancila i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis , care a anuntat marti ca va merge la sedintele de guvern, ca are toata deschiderea, atunci cand e vorba despre subiectele prevazute de Constitutie, iar in "alte situatii" va lansa invitatia daca o va considera necesara.