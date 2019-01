Parlamentarii europeni, catre Dancila: Nu poate exista o amnistie generala! Care a fost replica premierului

Ziare.

com

Viorica Dancila a prezentat marti, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, prioritatile presedintiei romane la Consiliului Uniunii Europene, discurs care a fost urmat de mai mult de o ora si jumatate de reactii.Andrus Ansip, vicepresedinte al Comisiei Europene, a vorbit despre lucrurile pe care Romania va trebui sa le coordoneze - 242 de propuneri depuse de Comisie care asteapta sa fie discutate si rezolvate - si a exprimat disponibilitatea de a sprijini presedintia tarii noastre.Theodor Stolojan, reprezentant al grupului PPE - Partidului Popular European (Crestin democrat) - in Parlamentul European, i-a transmis prim-ministrului Viorica Dancila: "Avem un cabinet cu multi ministri noi care nu au experienta negocierilor cu institutiile europene. Va rog sa le cereti sa se bazeze pe recomandarile expertilor de la reprezentanta Romaniei care cunosc bine agenda".El a continuat: "Pe buna dreptate, v-ati exprimat ingrijorarea ca statele membre din Est sa nu fie lasate la periferiei Europei, dar atata vreme cat Romania nu e membra a Schengen si nici nu face parte din zona euro, tara noastra nu e pe deplin integrata in UE"."Presedintii UE au aratat Romania e pregatita si vor sustine aderarea la spatiul Schengen. Aveti obligatia de a va intalni cat mai rapid cu prim-ministii Olandei si Frantei, cu cancelarii Germaniei si Austriei si sa ii convingeti ca Romania merita si este pregatita sa adere la spatiul Schengen. Ar trebui sa mergeti si in Parlamentul olandez, dar fara cei doi presedinti ai camerelor parlamentare romanesti, care nu sunt vazut cu credibilitate", a mai spus Stolojan.Socialistul german Udo Bullman a punctat ca. "Ne trebuie un stat de drept reformat acolo unde este nevoie", a spus el, cerand o atentie sporita oficialilor de la Bucuresti privitor la legea amnistiei.La randul sau, europarlamentarul suedez Gnnar Hokmark a spus: "Cred ca e fantastic ca Romania detine Presedintia Consilului UE, dar trebuie sa faceti acest lucru fantastic, iarCredem ca e fantastic ca detineti Presedintia UE. Nu o distrugeti".In replica, premierul Viorica Dancila a afirmat ca nu are pe masa niciun proiect pentru amnistie."Nu am niciun act normativ pe masa Guvernului referitor la amnistie. Nu vrem sa aparam pe nimeni, vrem doar sa protejam cetatenii ale caror drepturi au fost incalcate. Vreau sa luptam cu totii impotriva coruptiei, dar in egala masura sa protejam drepturile cetatenilor care au fost afectati de protocoale secrete intre justitie si servicii secrete", a spus Dancila.