Avertismentul cancelarului Austriei pentru Guvern: Companiile ar putea sa-si stranga lucrurile si sa plece

eu ma gandesc mai mult la locurile de munca, la oamenii care risca sa-si piarda sursa de venit

Iohannis se asteapta ca Guvernul sa renunte la ordonanta taxelor

Amintim ca OMV, Erste si Raiffeisen sunt firme austriece si au fost afectate deja doar dupa avansarea ideii de catre Guvern. Kurz a spus ca acestea sunt companii foarte mari si nu-si face griji pentru ele, insa ar fi ingrijorat pentru oamenii care si-ar pierde locurile de munca in tara noastra, in cazul in care firmele ar decide sa plece din Romania."Ca sa fiu cinstit, nu-mi fac griji pentru firmele austriece, pentru ca stiu ce firme au investit aici in Romania. Sunt firme mari, cum ar fi OMV sau Erste, care lucreaza in multe state. Romania e o parte mica a activitatii lor.Daca e sa-mi fac griji, mi-as face pentru mediul economic romanesc, pentru Romania ca mediu de investitii. Inteleg ca lucrurile au evoluat la Bursa, s-au retras investitori, asta inseamna si pierderea de locuri de munca. Stabilirea impozitelor influenteaza si preturile la consumator.Eu zic ca, daca cineva vrea sa se gandeacsa la binele economiei, ar trebui ca ei sa se gandeasca la masuri care nu doar suna bine, ci sa fie eficiente. Adica sa nu se ajunga la finalul zilei ca oamenii sa nu-si mai permita lucruri sau ca s-au pierdut locuri de munca, pentru ca niste investitiori si-au strans lucrurile si au plecat", a spus Sebastian Kurz, intr-o conferinta comuna cu Klaus Iohannis, la Cotroceni.Jurnalistii romani l-au intrebat daca ceea ce spune el este ca aceste companii vor pleca din Romania."Nu sunt firme carora guvernul austriac sa le spuna ce sa faca, sunt firme libere care sunt pe piata libera si decid personal. Uitati-va in lumea intreaga. Ei nu sunt obligati sau legati de o anumita tara", a spus Kurz.El a reluat apoi motivele care pot face astfel de companii sa decida sa incheie activitatea in anumite regiuni."Sigur ca o politica atragatoare intotdeauna atrage firmele si investitiile. Daca situatia fiscala e nesigura, cand se incearca impunerea unor lucruri, se mai schimba situatia. Sigur, nu e un lucru pe care sa-l decid eu aici,Deci atunci cand se ia o decizie, e bine ca ea sa aiba in vedere si ce se va intampla la sfarsitul zilei. Situatia de la Bursa deja e un exemplu", a conchis Kurz.Si Iohannis a raspuns pe aceasta tema, aratand ca a reactionat din prima zi, avertizand ca masurile se vor intoarce, de fapt, impotriva oamenilor si a economiei."A fost foarte clar ce a spus dl. cancelar. Am spus din prima zi ca astfel de masuri au clar un impact negativ in economie. Nu a existat o pregatire, transparenta, dialog cu mediul de afaceri si o explicare a necesitatii acestor masuri. In acest fel e clar ca cea care are de suferit e atractivitatea pentru investitori.Eu imi doresc pentru Romania o atractivitate mare, e foarte important pentru economia Romaniei sa fim o locatie economica atractiva, sa-si doreasca firmele, si straine, si romanesti, sa-si dezvolte afaceri in Romania.Daca de la Guvern apar de azi pe maine masuri cu impact profund in economie, atunci cu siguranta multi investitori vor sta sa se gandeasca daca e cazul sa continue sau sa dezvolte o afacere in Romania. E foarte pacat, ca nu se intelege la nivelul Guvernului acest lucru, fiindca Romania este o locatie economica cu un potential mare.Apelul meu a fost spre Guvern si sper ca s-a inteles sa se reia discutia cu partenerii, sa se refaca analiza si sa se revina cu un pachet de masuri care sunt explicabile, au un fundament solid si pot fi puse in practica fara a periclita economia romaneasca", a spus si seful statului.Ordonanta de urgenta este posibil insa sa fie adoptata chiar azi. Guvernul se va reuni in sedinta la ora 18:30. Purtatorul de cuvant al Executivului anuntase, joi, ca OUG va fi pe ordinea de zi, insa cand agenda a fost publicata pe site-ul institutiei, nu era nici urma de ordonanta.