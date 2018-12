4 masuri economice propuse de USR ca alternativa la Ordonanta Teodorovici

eliminarea pensiilor speciale interzicerea cumularii la stat a pensiei cu salariul modernizarea ANAF pentru combaterea evaziunii si cresterea colectarii TVA (de la 65%) recuperarea prejudiciilor din dosarele de coruptie

"4 masuri economice care pot aduce bugetului Romaniei peste 8 miliarde de euro. Doar prin anularea pensiilor speciale si a cumulului pensie-salariu la stat se castiga mai mult decat tot pachetul fiscal anuntat de tandemul Valcov-Teodorovici", scrie pe pagina de Facebook USR Botosani , care promoveaza vizual ideile asa cum se poate vedea in fotografia de la mai jos.Masurile propuse de USR sunt:Precizam ca, desi a fost adoptata de trei zile de Executiv, ordonanta Teodorovici nu a aparut inca in Monitorul Oficial. In schimb, alte hotarari luate vineri seara de Guvern au fost publicate de sambata dimineata.Amintim ca USR a solicitat inca de vineri Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la OUG Teodorovici , care prevede, printre altele, plafonarea pretului la gaze pentru urmatorii trei ani si impozitarea activelor bancilor, daca ROBOR este mai mare de 2%.B.B.