Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita Guvernului sa abroge Ordonanta Teodorovici: Analiza efectelor catastrofale in economie

"Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) doreste sa atraga atentia ca OuG 114/2018 urmeaza sa aiba o serie de consecinte pentru mediul de afaceri si pentru economia Romaniei pe care, nici dupa o luna de la intrarea in vigoare, mediul de afaceri nu a reusit sa le cartografieze complet", se arata in scrisoarea adresata prim-ministrului si remisa joiCDR precizeaza ca face acest efort pentru ca este important ca toate posibilele consecinte ale acestor masuri adoptate intempestiv sa fie aduse in atentia decidentilor si, in cazul in care nu se renunta la ele, acestia sa si le asume: "Mediul de afaceri nu va putea fi blamat ulterior pentru efectele neprevazute ale acestor masuri pe care a facut eforturi sa le explice celor care au misiunea si caderea sa le indrepte"."Ceea ce a contrariat in mod deosebit mediul de afaceri este ca OUG 114 schimba, in mod brutal, reguli in sectoare care sustin modernizarea economiei si calitatea vietii populatiei: sectorul energetic, sectorul telecomunicatiilor, sectorul financiar-bancar si piata de capital.Inducerea unui soc nejustificat in aceste sectoare risca sa le impinga intr-o criza profunda.Oamenii de afaceri pe care CDR ii reprezinta, romani si straini deopotriva, sunt uimiti de maniera antagonica in care necesitatea masurilor a fost prezentata si de sugestia ca mediul privat - in special companiile straine - este cauza esecurilor statului de a colecta taxe si impozite. Aceste sectoare, cu o contributie semnificativa la bugetul de stat si la economia Romaniei, au fost acuzate ca lucreaza in detrimentul tuturor clientilor lor si al tarii unde fac afaceri si unde au investit miliarde de euro.Este de neinteles o astfel de atitudine fata de oamenii de afaceri si activitatile derulate de mediul privat cand guvernarea isi propune sa aiba crestere economica tot mai mare", se arata in document.CDR mentioneaza ca nu intelege cum vor castiga romanii de pe urma acestei ordonante si subliniaza ca accesul la finantare ar putea sa devina mai dificil in tara noastra.In plus, avertizeaza coalitia, exista posibilitatea ca:- IMM-urile sa fie afectate semnificativ;- veniturile si consumul sa scada;- cetatenii sa intampine dificultati in accesarea creditului bancar;- sa creasca dezechilibrele macroeconomice;- piata de capital sa joace un rol si mai mic in finantarea economiei;- leul sa se deprecieze fata de alte monede;- statul sa plateasca dobanzi mai mari pentru finantarea deficitului.Astfel, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita Guvernului sa abroge Ordonanta Teodorovici: "In absenta oricarui dialog si a listei lungi de consecinte nefaste pe care le anticipam, CDR cere Guvernului sa abroge ordonanta de urgenta inainte ca ea sa produca efecte negative. Ne exprimam disponibilitatea pentru intalniri in care sa explicam in detaliu analiza noastra".CDR noteaza ca introducerea unei taxe pe activele bancare poate induce confuzie si poate prejudicia statutul de economie de piata."Cresterea ROBOR este in principal cauzata de inflatie, de deficitul bugetar, de politicile guvernamentale si nu de banci. In plus, chiar daca taxarea activelor financiare ale bancilor nu ar fi legata de ROBOR, nivelul prezent al acesteia (de cca 1,2% pe an) depaseste orice alta taxa similara din Europa (...)Taxa va fi aplicata unei baze de active care include cash-ul, rezervele obligatorii depuse la Banca Nationala si obligatiunile de stat, o prevedere unica din informatiile noastre in UE sau in lume.Includerea obligatiunilor de stat in baza de taxare distorsioneaza competitia pentru bancile locale care detin titluri de stat fata de cele nerezidente sau de orice alta categorie de detinator nerezident", conform sursei citate.Coalitia mai scrie ca o astfel de taxa trebuie sa aiba scopul de a diminua riscul in sistemul bancar, fiindca altfel consecintele impunerii ei pot fi drastice: economie bazata mai mult pe cash, investitii reduse semnificativ si costuri crescute pentru imprumuturile guvernamentale.CDR citeaza o analiza de impact realizata de ASF potrivit careia administratorilor fondurilor de pensii private le sunt impuse cerinte suplimentare de capital complet nerezonabile, fara o fundamentare a riscurilor care ar trebui acoperite de acest capital suplimentar."Administratorii celor sapte fonduri de pensii private vor trebui sa isi creasca capitalurile proprii cu aproximativ 800 de milioane de euro doar in 2019, adica de 11 ori mai mult decat in prezent si de doua ori mai mult decat toate comisioanele brute incasate de toti administratorii Pilonului II in cei 11 ani de functionare a sistemului.Guvernul nu a oferit niciun fel de justificare pentru impunerea unor cerinte de capital atat de stricte in paralel cu reducerea cu pana la 70% a nivelului comisioanelor de administrare permise", subliniaza coalitia.Deci, explica sursa citata, administratorii vor trebui sa aduca de acasa 800 de milioane de euro intr-o situatie in care reducerea comisioanelor, oricum mici in comparatie cu media UE, nu le va mai permite sa realizeze profituri: "Este o invitatie nescrisa ca aceste companii sa plece, cu efecte greu de anticipat, este o nationalizare de facto a sistemului".Bursa de la Bucuresti va primi o lovitura catastrofala, iar obiectivul cresterii finantarii economiei romanesti prin piata de capital va fi imposibil de atins pe termen mediu si lung, potrivit documentului.In sectorul telecomunicatiilor, Guvernul a decis sa majoreze tariful de monitorizare de la maximum 0,4% la 3% din cifra de afaceri, taxa care este excesiva si nejustificata, contravine cadrului european si national de reglementare, explica CDR.Aceasta se va transforma intr-o povara pentru intreaga industrie de telecomunicatii din Romania si pentru toti utilizatorii de internet fix si mobil, telefonie fixa si mobila si servicii de televiziune si va conduce la blocarea dezvoltarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice."Pragurile minime stabilite de OUG 114 pentru participarea la licitatiile pentru spectrul de banda par a fi atat de ridicate incat vor descuraja orice investitii semnificative in viitor. De asemenea, OUG 114 defavorizeaza sectorul comunicatiilor electronice fata de alte industrii (...) Mentinerea acestor prevederi va avea drept efect blocarea investitiilor in construirea de retele de mare viteza si in modernizarea retelelor existente", precizeaza documentul.Si in acest sector situatia este ingrijoratoare, in contextul in care necesarul de investitii este foarte mare, iar statul roman nu detine resursele necesare pentru a le face pe toate in urmatoarele doua decenii."Decapitalizarea sectorului in urma acestei ordonante va incetini si mai tare ritmul investitiilor. Eforturile de pana acum de liberalizare si de-reglementare a pietelor de gaz si electricitate au reprezentat un progres insemnat, in ciuda unor deficiente inca semnificative care ar fi trebuit sa fie adresate, dar nu in felul in care o face OUG 114", conform CDR.Efectele pe care le va avea Ordonanta Teodorovici asupra acestui sector reprezinta "o interventie guvernamentala severa pe piata energiei din Romania". In plus, OUG descurajeaza investitiile in productia de gaze naturale si discrimineaza producatorii romani fata de cei externi.Piata de capital a suferit pierderi semnificative imediat dupa anuntarea OUG 114/2018 si apoi in saptamanile urmatoare. CDR considera ca aceasta cadere a bursei a fost determinata fara niciun echivoc de anuntul neasteptat al tuturor acestor masuri."Aceasta volatilitate crescuta va afecta increderea investitorilor tocmai cand BVB facea eforturi semnificative sa treaca de la statutul de piata de frontiera la cel de piata emergenta ceea ce ar putea aduce investitii semnificative in Romania".CDR mai scrie ca lipsa de claritate a ordonantei afecteaza si sectorul constructiilor, atat in ce priveste formularile juridice, cat si in ce priveste obiectivele pe care le are pentru acesta."Nu este foarte clar cine va beneficia de stimulentele fiscale din ordonanta si modul in care legislatia este elaborata va avea un impact atat asupra companiilor din alte sectoare care au mici activitati de constructii, dar si asupra personalului din sectorul constructiilor care nu este direct implicat in constructii, dar care se ocupa de diverse activitati conexe", argumenteaza coalitia."Pragul de 80% din cifra de afaceri stabileste o limita foarte volatila, care trebuie demonstrata lunar autoritatilor fiscale, pentru a evidentia implementarea legitima a OUG 114; acest lucru va genera un volum mare de munca birocratica si costuri crescute, cu un risc mare de interpretare si punere in aplicare gresita, ceea ce ar duce la sanctiuni pentru companie", mai specifica documentul.A.D.