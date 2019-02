Comisia de buget a Senatului, asteptata sa dea raport, marti, pe OUG 114

Ziare.

com

"Proiect de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene", arata ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei de buget-finante a Senatului, publicata pe site-ul institutiei.In legatura cu raportul asupra acestui act normativ, liberalii au facut apel la membrii forului legislativ sa dea raport de respingere asupra proiectului. Astfel, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a indemnat pe parlamentari sa trimita e-mail sau sms membrilor PSD-ALDE-UDMR din Comisia de buget a Senatului, cu mesajul "#OpritiOUG114", pentru a ii convinge sa adopte un raport negativ.De asemenea, presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat, luni, ca partidul va demara o campanie pentru a ii convinge pe cetateni sa le comunice parlamentarilor coalitiei PSD-ALDE sa voteze impotriva OUG 114, precizand ca vor fi campanii facute de liberali atat online, cat si direct cu oamenii.OUG 114/2018 privind implementarea unor masuri fiscale a adus numeroase nemultumiri din partea mai multor institutii, dar si companii. Printre nemultumiti se numara bancile, dar si administratiile locale.Actul normativ a fost adoptat in luna decembrie de catre Guvern, iar principalele prevederi sunt: Pretul la gaze si energie electrica va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor bancilor daca ROBOR este mai mare de 2%; miscorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% si majorarea taxei pe viciu in domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.Pe de alta parte, in contextul nemultumirilor, premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca i-a chemat pe ministrii Cabinetului sau pentru a vedea ce probleme sunt legate de OUG fiscala si ce modificari ar trebui implementate. Acesta a adaugat ca modificarea ordonantei nu inseamna o cedare din partea actualului Guvern.De asemenea, liderul UDMR Kelemen Hunor a propus, la inceputul acestei luni, amanarea unor prevederi din OUG 114/2018. Liderul Uniunii a argumentat ca o decizie de prorogare a unor prevederi actul normativ va asigura stabilitate economica in domeniul bancar, cat si al intreprinzatorilor. Referitor la aceasta propunere, seful Executivului a afirmat ca Guvernul trebuie sa dea dovada de flexibilitate.Presedintele ALDE Popescu Tariceanu a declarat, sambata, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre modificarea OUG 114 pentru eliminarea taxei de 2% pentru companiile din energie, iar aceasta i-a transmis ca intr-adevar prevederea ar putea avea "efecte defavorabile pentru ca risca sa indeparteze sau sa amane foarte multe investitii".In schimb, presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca nu sustine asa "pur si simplu" o modificare a OUG 114/2018 fiscala, precizand ca nu a discutat, luni, la intalnire cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, despre acest subiect.