Dancila il contrazice pe ministrul sau de Finante: OUG 114 se va modifica unde sunt probleme

Ziare.

com

"Legat de Ordonanta 114, am spus ca este nevoie de flexibilitate. Si, de aceea, am chemat ministrii, ca fiecare sa spuna ce probleme sunt pe fiecare capitol in parte. (...) Ceilalti ministri au discutat fiecare pe linia domniei sale, astfel incatAsta nu inseamna o cedare, asta nu inseamna ca, daca cine striga mai tare, ala are dreptate. Vrem ca modificarile pe care le facem sa fie in conformitate, in concordanta cu problemele pe care le aveti dumneavoastra.Vreau sa schimbam acest mod de abordare. (...) Problemele trebuie sa vina dinspre dumneavoastra catre noi ca sa putem lua deciziile care se impun", a declarat seful Executivului la cea de-a XXII-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania.Totusi, precizam ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca ordonanta nu va fi modificata. "Nu. Sigur, nu. Nu este obligatoriu sa fie modificata. Nu trebuie sa plecam de la ideea ca va fi modificata. Daca va fi vreun motiv care sa aduca un plus pentru romani, cu siguranta, suntem deschisi la orice fel de propunere. Pana atunci, cei care spera sa nu mai spere ca spera degeaba", a declarat Eugen Teodorovici, vineri seara, intr-o emisiune la Digi24.