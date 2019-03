Desi in decembrie se grabea sa-i amendeze, Guvernul tocmai i-a scutit de sanctiuni uriase pe operatorii telecom care si-au construit ilegal retelele

Ziare.

Anuntul a fost facut chiar de ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, la finele sedintei de guvern de vineri, 29 decembrie., a precizat ministrul Alexandru Petrescu.Reamintim ca, la finele anului trecut, Guvernul a stabilit, adoptand OUG 114, ca Inspectoratul de Stat in Constructii trebuie sa ii amendeze cu pana la 10% din cifra de afaceri pe operatorii telecom care isi construiesc retelele in mod ilegal.In acest context, explicatiile sumare oferite vineri de ministrul Petrescu sunt insuficiente pentru a-i lamuri pe romani cu privire la adevaratul motiv pentru care Guvernul a decis, peste noapte, ca operatorii telecom care incalca legea si construiesc fara autorizatie n-ar mai trebui aspru amendati.Cu alte cuvinte, intrebarea este: de ce la finele lunii decembrie a fost nevoie de adoptarea - in regim de maxima urgenta - a unor noi sanctiuni aspre, iar acum Romania se poate descurca foarte bine, vreme de jumatate de an, fara ca ele sa se aplice?La fel de greu de inteles este si de ce durata perioadei de gratie - in care operatorii telecom nu vor fi amendati cu procent din cifra de afaceri - a fost stabilita la 6 luni. De ce n-ar fi mai eficienta o perioada de gratie de numai o luna sau una prelungita, care sa dureze un an sau chiar doi? Guvernul n-a oferit, pana la acest moment, nicio explicatie in acest sens.Tot ceea ce stim este ca, la jumatatea anului trecut, Darius Valcov - pe care multi dintre politicieni il considera adevaratul artizan al OUG 114 - acuza RCD&RDS ca si-ar fi construit ilegal mare parte dintre retele., a declarat atunci Darius Valcov, citat de Mediafax