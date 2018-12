Guvernul adopta Ordonanta Teodorovici: Bancile vor fi impozitate, se plafoneaza pretul la gaze, schimbari importante la Pilonul II

plafonarea pretului la gaze si energie electrica pentru 3 ani.

stabilirea unui nivel minim de 1 miliard de euro pentru vanzarea licentelor 5G.

impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%

infiintarea unui fond de dezvoltare si investitii

majorarea taxei pe viciu in domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

reducerea comisionelor de administrare a fondurilor de pensii private de la 2,5% la 1%

obligarea administratiilor publcie locale de raportare online a executiei bugetare incepand cu 1 ianuarie 2019

CES a dat aviz negativ ordonantei

Iohannis nu a mai venit la guvern

Si asta in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea oamenilor de afaceri romani si straini, a bancilor, a companiilor din energie, telecom care au spus ca masurile prevazute in OUG vor avea consecinte grave asupra economiei."Aprobam azi un set de masuri cu scopul de a creste bunastarea romanilor, nivelul investitiilor si de a corecta in domeniul bancar. Principalele masuri cuprinse in OUG care va fi adoptata azi sunt construirea 1.000 de gradinite in parteneriat public-privat,Ne gandim la cetateni, la faptul ca cetatenii nu trebuie sa plateasca mai mult la energie.O alta prevedere se refera laIntroducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prineste o alta masura (in ordonanta aparuta pe site-ul Ministerului de Finante nivelul era de 1,5% - n.red) . Majoram de la 1 septembrie, cu trei luni in avans, punctul de pensie si a pensiei minime astfel: punctul de pensie va creste de la 1.100 lei la 1.265 lei, iar pensia minima de la 640 lei, la 704 lei.O alta masura se refera laprin care vom sustine finantarea proiectelor de dezvoltare ale comunitatilor locale si universitatilor.Un alt punct se referea la cresterea salariului minim in domeniul constructiilor. Un alt punct al acestei OUG prevedeUrmatorul punct presupuneAlt punct din aceasta OUG presupune", a spus Dancila la inceputul sedintei de guvern.Si acestea nu sunt toate masurile cuprinse in actul normativ, dupa afirma Viorica Dancila.care regleaza raporturile dintre agentii economici si statul roman, astfel incat cetateanul sa fie cel care in final sa beneficieze de un trai mai bun", a spus premierul.Dancila le-a transmis ministrilor sa iasa public si sa prezinte pe larg schibarile din OUG, motivele pentru care au fost facute si beneficiile pe care, spune ea, le vor avea romanii."Am sa ma opresc aici insa cu prezentarea acestei ordonante, rugandu-va pe dumneavoastra, doamnelor si domnilor ministri, sa mergeti si sa prezentati aceste schimbari pe fiecare domeniu in parte, motivele pentru care au fost facute aceste schimbari si, bineinteles, lucrul cel mai important, beneficiile pe care cetatenii romani le vor avea in urma aplicarii acestei ordonante.O sa il rog pe ministrul Economiei, pe consilierul primului ministru pe probleme economice sa dea cat mai multe detalii despre aceasta ordonanta tocmai pentru a putea avea o imagine clara a acesteia, a vedea de ce am luat aceste masuri si in acelasi timp sa vedem care sunt beneficiile pe care le vor avea romanii in urma masurilor luate de Guvernul Romaniei", a precizat Dancila.Asta pentru ca documentul pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante a suferit modificari, dupa cum a afirmat chiar liderul PSD, Liviu Dragnea."Maine vor adopta ordonanta. Mai era nevoie de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile", a declarat joi Liviu Dragnea."Fiecare parte din CES a dat aviz negativ", a declarat pentruSilvia Vlasceanu, vicepresedinte al Confederatiei Patronale "Concordia", membru in CES.La randul sau, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, ne-a spus ca si patronatele, si sindicatele, cat si societatea civila au dat aviz negativ.Totodata, el a precizat ca sedinta de joi a fost extraordinara, fiind convocata special pentru aceasta ordonanta pentru a putea intra in sedinta de guvern.Avizul CES este consultativ, dar pentru ca o ordonanta de urgenta se fie adoptata de Guvern este obligatoriu sa il obtina.Presedintele Klaus Iohannis nu a mai venit si la sedinta de guvern de azi, desi anuntase ca va merge la toate reuniunile executivului Miercuri, seful statului a criticat in termeni foarte duri ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante si a cerut Guvernului sa nu o adopte in aceasta forma.Intrebat daca va merge la toate sedintele de guvern de acum incolo, seful statului a raspuns "sigur!". Iohannis a mers la sedinta de joi insa, vineri, cu 3 ore inainte ca Guvernul sa se reuneasca presedintele a spus ca inca nu s-a decis daca va participa sa nu